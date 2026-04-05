Γλυφάδα: Προέταξαν σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι σε αστυνομικούς για να αποφύγουν έλεγχο – Τρεις συλλήψεις

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, 32, 36 και 37 ετών, το βράδυ της Παρασκευής (03/04), στην Γλυφάδα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή.

Οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο όχημα με επιβαίνοντες τους κατηγορούμενους, το οποίο ήταν αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι εξήλθαν από το όχημα, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προκειμένου να ματαιώσουν τον αστυνομικό έλεγχο προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και έπειτα από έρευνα βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

κουκούλα τύπου «full face»

πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού ,

, μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ και

-4- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

