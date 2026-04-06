ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:38
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 14:34

Νέα πρωτοβουλία από την Allwyn για τη δημόσια υγεία: Ανακαινίζει το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» και ενισχύει την ογκολογική περίθαλψη της χώρας

Σαράντος Ευσταθόπουλος, Διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός, Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, και Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας

Ένα νέο, ελπιδοφόρο κεφάλαιο για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ», στον Πειραιά, σηματοδοτεί η πρωτοβουλία της Allwyn για την πλήρη ανακαίνισή του.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τους Σαράντο Ευσταθόπουλο, Διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Allwyn στην Ελλάδα και Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, Karel Komarek και του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση, που δίνει νέα πνοή στο ιστορικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο συμπληρώνει 59 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στη μάχη κατά του καρκίνου, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες ασθενείς και τις οικογένειές τους και τις επόμενες δεκαετίες.

Το εμβληματικό έργο αναβάθμισης των υποδομών και της φροντίδας των ασθενών, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Allwyn, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη δημόσια υγεία, δίνοντας παράλληλα ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός, Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, και Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας

Αναβάθμιση υποδομών με βάση διεθνή πρότυπα

Η ανακαίνιση θα υλοποιηθεί σταδιακά, επιτρέποντας στο νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» να παραμείνει πλήρως λειτουργικό, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.  Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό νοσηλευτικών θαλάμων, χειρουργείων, ΜΕΘ και υποστηρικτικών χώρων του νοσοκομείου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εκσυγχρονισμός του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποστηρικτικών συστημάτων.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek, περιηγούνται στους χώρους του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» και ενημερώνονται για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν

Στόχος του έργου ανακαίνισης του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» είναι να παρατείνει τον κύκλο ζωής του νοσοκομείου κατά τουλάχιστον πέντε δεκαετίες, να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την εμπειρία των ασθενών, να επιτρέψει την εφαρμογή σύγχρονων ογκολογικών ροών εργασιών και την περίθαλψη σε πολλαπλά επίπεδα και να ευθυγραμμίσει το νοσοκομείο με διεθνή πρότυπα ογκολογικών θεραπειών.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, Karel Komarek. Οι δύο πλευρές περιηγήθηκαν, επίσης, στους χώρους του νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek, περιηγούνται στους χώρους του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» και ενημερώνονται για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν
Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, και Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα
O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
O Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek
O Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, Jan Karas
O Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek, με τον Διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντο Ευσταθόπουλο
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας

Δείτε το βίντεο:

