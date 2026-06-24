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24.06.2026 14:36

Διάστημα: Η αποστολή Euclid της ESA κατέγραψε την πυκνοκατοικημένη «καρδιά» του Γαλαξία μας (photos/video)

24.06.2026 14:36
Euclid_s_view_of_our_galaxy_s_bulge_2
credit: ESA

Τη μεγαλύτερη και πιο λεπτομερή εικόνα που έχει ληφθεί ποτέ στο ορατό φως από το κέντρο του Γαλαξία μας παρουσιάζει σήμερα η αποστολή Euclid του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Η εικόνα περιλαμβάνει περισσότερα από 60 εκατομμύρια άστρα και αναμένεται να αποτελέσει για τους επιστήμονες ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιβεβαίωση της ύπαρξης εξωπλανητών σε αυτή την περιοχή και τον ακριβή υπολογισμό της μάζας τους.

credit: ESA

Για μία μόνο ημέρα, το διαστημικό τηλεσκόπιο Euclid, που έχει ως στόχο να αποκαλύψει την κρυφή επίδραση της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας στο ορατό Σύμπαν, έστρεψε το βλέμμα του προς μία από τις πιο φωτεινές περιοχές του Γαλαξία μας, που είναι γνωστή και ως γαλαξιακή διόγκωση (galactic bulge).

credit: ESA

Σχεδιασμένο για να παρατηρεί δισεκατομμύρια μακρινούς γαλαξίες, το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο, που εκτοξεύθηκε τον Ιούλιο του 2023 και ξεκίνησε τις τακτικές επιστημονικές παρατηρήσεις του στις 14 Φεβρουαρίου 2024, διαθέτει κάμερα ορατού φωτός αρκετά ευαίσθητη ώστε να διακρίνει μεμονωμένα άστρα ακόμη και στο εξαιρετικά πυκνοκατοικημένο κέντρο του Γαλαξία, χωρίς να «τυφλώνεται» από τη φωτεινότητά του.

credit: ESA

Τη φωτογραφία κατέγραψε η αποστολή Euclid στις 23 Μαρτίου 2025 μέσα σε μόλις 26 ώρες. Είναι ένα μωσαϊκό εννιά σημείων, κάθε ένα από τα οποία καλύπτει μια περιοχή του ουρανού μεγαλύτερη από την πανσέληνο. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 60 εκατομμύρια αστέρια σε αυτή τη φωτογραφία, μαζί με νεφελώματα και αστρικά σμήνη.

credit: ESA

Κάθε λήψη του Euclid καλύπτει έκταση 270 φορές μεγαλύτερη από το οπτικό πεδίο του Hubble και χρειάζεται μόλις λίγες ώρες για να ολοκληρωθεί. Επιπλέον, μπορεί να ανιχνεύσει πολύ πιο αμυδρά άστρα, τα οποία είναι αδύνατο να καταγραφούν από επίγεια τηλεσκόπια.

credit: ESA
credit: ESA
credit: ESA
credit: ESA

Οι επιστήμονες θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την εικόνα ως σημείο αναφοράς για να υπολογίζουν τη μάζα πλανητών που έχουν ήδη ανακαλυφθεί, αλλά και όσων θα εντοπιστούν στο μέλλον.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:34
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