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24.06.2026 14:36

«Πρωινό έφαγες;» – Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος υπενθυμίζει την αξία του καθημερινού πρωινού

24.06.2026 14:36
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Η νέα καμπάνια των ΠολυΔημητριακών Παπαδοπούλου φέρνει στο επίκεντρο τη σημασία του πρωινού.

«Πρωινό έφαγες;». Δύο λέξεις που λένε πολλά. Μια ερώτηση που κρύβει ενδιαφέρον, φροντίδα και αγάπη. Με αυτή την ερώτηση, ξεκινάει η νέα καμπάνια για τα Μπισκότα Πρωινού ΠολυΔημητριακά Παπαδοπούλου 

Με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες, τα Μπισκότα πρωινού Πολυδημητριακά Παπαδοπούλου αποτελούν μια θρεπτική επιλογή για το ξεκίνημα της ημέρας. Κυκλοφορούν σε 5 γεύσεις και με νέα συσκευασία: με Σοκολάτα, με Γάλα (πλούσιο σε ασβέστιο), με Muesli, με Κακάο χωρίς ζάχαρη και Protein (με  Σοκολάτα & ξηρούς καρπούς).

Η φροντίδα ξεκινά από μια απλή ερώτηση.

Τα Μπισκότα Πρωινού ΠολυΔημητριακά Παπαδοπούλου είναι η απάντηση.

Πρωινό για κάθε πρωινό.

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1922  συνεχίζει στα 104 χρόνια λειτουργία της να κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Ούσα μια πρωτοπόρος, αμιγώς ελληνική βιομηχανία τροφίμων, διαθέτει 4 εργοστάσια και 1 κέντρο Διανομής, απασχολώντας πάνω από 1.700 εργαζομένους. Δραστηριοποιείται σε 5 κατηγορίες – Μπισκότα, Ψωμί, Αλμυρά & Κράκερ, Αρτοσκευάσματα και Μπάρες Δημητριακών. Κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των μπισκότων και των μπαρών και  μια πολύ ισχυρή θέση στον τομέα του ψωμιού & των αρτοσκευασμάτων. Μετρά δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις και τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε περισσότερες από 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, με αιχμή του δόρατος τα Caprice.

Με μεγάλες επενδύσεις κάθε χρόνο συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου, παρέχοντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από πρωτοβουλίες  που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας και προσφέρει χαμόγελα με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:36
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