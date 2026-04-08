Τεχνόπολη – Η θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» επιστρέφει για 3η σεζόν

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι μας καλούν να ζήσουμε για τρίτη σεζόν, τη γειτονιά του Γκαζιού…αλλιώς! Τις Κυριακές του Απριλίου και του Μαΐου, η θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει και να μας θυμίσει ξανά την ιστορία του Γκαζοχωρίου, όπως ονομαζόταν παλιότερα η συνοικία γύρω από το εργοστάσιο φωταερίου. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 400 άτομα έχουν περπατήσει αυτή τη μοναδική διαδρομή.

Με οδηγούς τους τρεις θεατρικούς ξεναγούς-ηθοποιούς Σοφία Νικολοπούλου, Αγγελική Παναγιωτοπούλου και Αλέξανδρο Καναβό, οι συμμετέχοντες θα κάνουν στάσεις σε μικρά στενά και μεγάλους δρόμους, εκεί όπου η ιστορία της γειτονιάς συναντά τις φωνές και τις μνήμες των κατοίκων της.

Μέσα από αφηγήσεις, μαρτυρίες, τραγούδια και φωτογραφίες, με τη χρήση διαφορετικών θεατρικών μέσων και τεχνικών αλλά και μέσα από μια πρωτότυπη αλληλεπίδραση με το κοινό, η περιπατητική θεατρική περιπλάνηση φωτίζει γωνιές που κρύβουν ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν ή έζησαν εκεί, μεγάλα και μικρά γεγονότα που σημάδεψαν την περιοχή αλλά και την πολιτιστική της κληρονομιά. Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια για περπάτημα, πάρτε μαζί σας διάθεση για εξερεύνηση και ελάτε να ζήσουμε ξανά τις πιο διαδραστικές Κυριακές στο Γκαζοχώρι!

*Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλου χορηγού του ΒΜΦ. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.



Συντελεστές

Έρευνα – δραματουργία: Χρήστος Χριστόπουλος

Ιστορική επιμέλεια: Γιάννης Στογιαννίδης

Ενδυματολογικά – σκηνογραφικά: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ

Θεατρικοί ξεναγοί: Σοφία Νικολοπούλου, Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Αλέξανδρος Καναβός

Παραγωγή: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Κυριακές 26 Απριλίου & 3,10,17, 24 και 31 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 11:00

Ώρα προσέλευσης: 10:45, διάρκεια διαδρομής 80-90′

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Τεχνόπολης (συμβολή των οδών Πειραιώς & Περσεφόνης)

Εισιτήρια: 12€, 10€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα ηλικίας άνω των 65)

Προπώληση μέσω more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/offer/epomeni-stasi-gkazoxori/