search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 16:30
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2026 15:15

Τεχνόπολη – Η θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» επιστρέφει για 3η σεζόν

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι μας καλούν να ζήσουμε για τρίτη σεζόν, τη γειτονιά του Γκαζιού…αλλιώς! Τις Κυριακές του Απριλίου και του Μαΐου, η θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει και να μας θυμίσει ξανά την ιστορία του Γκαζοχωρίου, όπως ονομαζόταν παλιότερα η συνοικία γύρω από το εργοστάσιο φωταερίου. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 400 άτομα έχουν περπατήσει αυτή τη μοναδική διαδρομή.

Με οδηγούς τους τρεις θεατρικούς ξεναγούς-ηθοποιούς Σοφία Νικολοπούλου, Αγγελική Παναγιωτοπούλου και Αλέξανδρο Καναβό, οι συμμετέχοντες θα κάνουν στάσεις σε μικρά στενά και μεγάλους δρόμους, εκεί όπου η ιστορία της γειτονιάς συναντά τις φωνές και τις μνήμες των κατοίκων της.

Μέσα από αφηγήσεις, μαρτυρίες, τραγούδια και φωτογραφίες, με τη χρήση διαφορετικών θεατρικών μέσων και τεχνικών αλλά και μέσα από μια πρωτότυπη αλληλεπίδραση με το κοινό, η περιπατητική θεατρική περιπλάνηση φωτίζει γωνιές που κρύβουν ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν ή έζησαν εκεί, μεγάλα και μικρά γεγονότα που σημάδεψαν την περιοχή αλλά και την πολιτιστική της κληρονομιά. Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια για περπάτημα, πάρτε μαζί σας διάθεση για εξερεύνηση και ελάτε να ζήσουμε ξανά τις πιο διαδραστικές Κυριακές στο Γκαζοχώρι!

*Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλου χορηγού του ΒΜΦ. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.


Συντελεστές

Έρευνα – δραματουργία: Χρήστος Χριστόπουλος

Ιστορική επιμέλεια: Γιάννης Στογιαννίδης

Ενδυματολογικά – σκηνογραφικά: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ

Θεατρικοί ξεναγοί: Σοφία Νικολοπούλου, Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Αλέξανδρος Καναβός

Παραγωγή: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Κυριακές 26 Απριλίου & 3,10,17, 24 και 31 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 11:00

Ώρα προσέλευσης: 10:45, διάρκεια διαδρομής 80-90′

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Τεχνόπολης (συμβολή των οδών Πειραιώς & Περσεφόνης)

Εισιτήρια: 12€, 10€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα ηλικίας άνω των 65)

Προπώληση μέσω more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/offer/epomeni-stasi-gkazoxori/

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Flashback από το 2008: Κωνσταντοπούλου και Στραβελάκης συγκρούστηκαν για το παραποιημένο βίντεο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι διεθνείς αγορές «ανασαίνουν» εν αναμονή του ανοίγματος του Ορμούζ: Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, άλμα στις μετοχές

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτα αντικείμενα

LIFESTYLE

Η μητριά του Μάθιου Πέρι λέει ότι η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» πρέπει να τιμωρηθεί με τη μέγιστη ποινή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Κουβά» θα πάει η «μεγάλη τομή» Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ - Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

