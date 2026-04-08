Το φθηνότερο Mazda στην Ελλάδα καίει κάτω από 4 lt/100km και δεν πληρώνει Τέλη

Στην εποχή που το κόστος χρήσης έχει γίνει εξίσου σημαντικό με την τιμή αγοράς, η Mazda δείχνει να παίζει πολύ έξυπνα το παιχνίδι. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμα μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά για ένα μοντέλο που στην πράξη γράφει νούμερα που μέχρι πριν λίγα χρόνια έβλεπες μόνο σε diesel.

Η καθημερινότητα στην πόλη δεν συγχωρεί υπερβολές. Θέλει ευκολία, οικονομία και ένα αυτοκίνητο που να δουλεύει «ήσυχα» στο background, χωρίς να σε απασχολεί. Κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η Mazda, με μια πρόταση που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να κάνει τη δουλειά σωστά.

Το Mazda 2 Hybrid είναι σήμερα το πιο προσιτό μοντέλο της γκάμας, με τιμή εκκίνησης τα 22.521 ευρώ για την έκδοση Prime-Line. Και το σημαντικότερο; Δεν πρόκειται για «γυμνή» βασική έκδοση, αλλά για ένα πλήρες, σύγχρονο υβριδικό supermini που στηρίζεται σε δοκιμασμένη τεχνολογία.

