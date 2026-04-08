ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 11:09
08.04.2026 10:37

Fuel Pass 3: Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέχρι πότε

Δες σε ποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα του Fuel Pass 3, τι δεν επιτρέπεται και μέχρι πότε ισχύει το υπόλοιπο

Το Fuel Pass 3 δεν λειτουργεί σαν ένα ελεύθερο ποσό που μπορεί να ξοδευτεί οπουδήποτε. Η ενίσχυση που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass III έχει συγκεκριμένο πεδίο χρήσης και απευθύνεται αποκλειστικά σε αγορές που συνδέονται με καύσιμα και μετακινήσεις.

Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να γνωρίζει ο δικαιούχος πριν επιλέξει ψηφιακή κάρτα αντί για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Το ποσό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ελεύθερα για οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε φυσικά να μετατραπεί σε μετρητά. Χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και μόνο από τον ίδιο τον δικαιούχο.

Σε ποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιείται η κάρτα Fuel Pass 3

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσό της ψηφιακής κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά:

  • για αγορά καυσίμων
  • για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
  • και για πληρωμές σε ταξί.

Αυτό σημαίνει ότι η κάρτα δεν περιορίζεται μόνο σε πρατήρια καυσίμων, αλλά καλύπτει και ένα ευρύτερο φάσμα μετακινήσεων, αρκεί η επιχείρηση να εντάσσεται στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κωδικούς.

Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που καλύπτονται

Η επίσημη σελίδα του Fuel Pass III αναφέρει ότι η χρήση καλύπτει ιδίως τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων, βάσει Merchant Category Codes (MCC):

  • 4011 – Σιδηροδρομικές μεταφορές φορτίου
  • 4111 – Μεταφορές, αστικές και τοπικές συγκοινωνίες, περιλαμβανομένων πορθμείων
  • 4112 – Σιδηροδρομικές μετακινήσεις
  • 4121 – Υπηρεσίες ταξί
  • 4131 – Υπηρεσίες λεωφορείων
  • 5541 – Πρατήρια υγρών καυσίμων
  • 5542 – Αυτόματοι πωλητές καυσίμων
  • 5983 – Επιχειρήσεις πώλησης καυσίμων

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Fuel Pass 3 όχι μόνο στο κλασικό πρατήριο, αλλά και σε σημεία πώλησης καυσίμων με αυτόματους τερματικούς σταθμούς, καθώς και σε μέσα μεταφοράς που εμπίπτουν στους συγκεκριμένους κωδικούς χρέωσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ΜΜΜ και ταξί;

Ναι, και αυτό είναι κάτι που αρκετοί δεν γνωρίζουν. Η επίσημη περιγραφή προβλέπει ρητά ότι η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με χρήση απευθείας στους επικυρωτές όλων των μέσων
  • αλλά και σε επιβατηγά δημόσιας χρήσης ταξί.

Αυτό δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στο Fuel Pass 3, ειδικά για όσους δεν μετακινούνται καθημερινά μόνο με δικό τους όχημα ή θέλουν να αξιοποιήσουν το ποσό και σε άλλες μορφές μετακίνησης.

Τι δεν επιτρέπεται

Εδώ χρειάζεται προσοχή. Η επίσημη σελίδα ξεκαθαρίζει δύο βασικά σημεία:

  • Πρώτον, η χρήση της κάρτας γίνεται μέσω συσκευής που υποστηρίζει ανέπαφες συναλλαγές.
  • Δεύτερον, η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν υποστηρίζει ανάληψη του ποσού.

Άρα το υπόλοιπο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε μετρητά, ούτε να “σηκωθεί” από ΑΤΜ. Η χρήση του περιορίζεται μόνο σε συμβατές συναλλαγές στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Μέχρι πότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις

Το διαθέσιμο υπόλοιπο της ψηφιακής κάρτας του Fuel Pass 3 πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος επιλέξει ψηφιακή κάρτα αντί για τραπεζική κατάθεση, θα πρέπει να φροντίσει να εξαντλήσει το ποσό μέχρι το τέλος Ιουλίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία, το διαθέσιμο υπόλοιπο δεν θα μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Για τον δικαιούχο, η επιλογή της ψηφιακής κάρτας έχει δύο όψεις. Από τη μία, συνήθως προσφέρει υψηλότερη ενίσχυση σε σχέση με την απλή κατάθεση σε IBAN. Από την άλλη, συνοδεύεται από σαφείς περιορισμούς:

  • το ποσό δεν ξοδεύεται ελεύθερα
  • δεν γίνεται ανάληψη
  • και υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης χρήσης.

Άρα όποιος επιλέγει την κάρτα, πρέπει να το κάνει γνωρίζοντας ακριβώς πού μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και μέχρι πότε.

Τι κρατάμε;

  • Η ψηφιακή κάρτα του Fuel Pass 3 χρησιμοποιείται μόνο για καύσιμαΜΜΜ και ταξί.
  • Καλύπτει πρατήρια, αυτόματους πωλητές καυσίμων, λεωφορεία, τρένα, τοπικές συγκοινωνίες και ταξί.
  • Η κάρτα δεν υποστηρίζει ανάληψη μετρητών.
  • Η χρήση γίνεται μέσω συσκευής με ανέπαφες συναλλαγές.
  • Το διαθέσιμο υπόλοιπο πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως 31 Ιουλίου 2026.

Πηγή: autotypos.gr

