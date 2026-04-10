Europa League: «Καθάρισαν» Βίλα και Φράιμπουργκ – «Ανοιχτοί λογαριασμοί» στο Πόρτο-Φόρεστ

Εμφατικές νίκες σημείωσαν οι Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ κόντρα στις Μπολόνια (3-1 εκτός) και Θέλτα (3-0 εντός) στους πρώτους προημιτελικούς του Europa League, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα για τις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, η Πόρτο έμεινε στο 1-1 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο “Dragao” κι όλα θα κριθούν σε 7 ημέρες στο δεύτερο παιχνίδι τους στο “City Ground”.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:

Μ.Τετάρτη 8/4

Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1 (5΄ Γκρίλιτς – 61΄ Ερνάντες)

Μ.Πέμπτη 9/4

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 3-0 (10′ Γκρίφο, 32′ Μπέστε, 78′ Γκίντερ)

Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 1-1 (11′ Γουίλιαν Γκόμες – 13′ αυτ. Φερνάντες)

Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-3 (90′ Ρόουι – 44′ Κόνσα, 51′, 90’+4′ Γουάτκινς)

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4

