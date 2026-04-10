ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 01:34
10.04.2026 00:12

Europa League: «Καθάρισαν» Βίλα και Φράιμπουργκ – «Ανοιχτοί λογαριασμοί» στο Πόρτο-Φόρεστ

10.04.2026 00:12
Εμφατικές νίκες σημείωσαν οι Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ κόντρα στις Μπολόνια (3-1 εκτός) και Θέλτα (3-0 εντός) στους πρώτους προημιτελικούς του Europa League, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα για τις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, η Πόρτο έμεινε στο 1-1 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο “Dragao” κι όλα θα κριθούν σε 7 ημέρες στο δεύτερο παιχνίδι τους στο “City Ground”.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:

Μ.Τετάρτη 8/4

Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1 (5΄ Γκρίλιτς – 61΄ Ερνάντες)

Μ.Πέμπτη 9/4

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 3-0 (10′ Γκρίφο, 32′ Μπέστε, 78′ Γκίντερ)
Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 1-1 (11′ Γουίλιαν Γκόμες – 13′ αυτ. Φερνάντες)
Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-3 (90′ Ρόουι – 44′ Κόνσα, 51′, 90’+4′ Γουάτκινς)

  • Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4

Διαβάστε επίσης:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 – Νίκη στη Σόφια και «αγκαλιά» με την πρωτιά

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ 3-0 – Για το «θαύμα» πλέον η Ένωση

Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα αν την εφαρμόσει πράγματι η Ρωσία

Μόνο ένας στους πέντε «βλέπει» νίκη: Δυσαρέσκεια στο Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στη Βαλένθια: «Κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

Conference League: Προβάδισμα για Σαχτάρ, Πάλας και Μάιντς

Έξαλλος ο Τραμπ στο Truth Social: Πυρά κατά δημοσιογράφων και σχολιαστών – Κατηγορίες, αιχμές και προσωπικές επιθέσεις

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 01:06
Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα αν την εφαρμόσει πράγματι η Ρωσία

Μόνο ένας στους πέντε «βλέπει» νίκη: Δυσαρέσκεια στο Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στη Βαλένθια: «Κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

