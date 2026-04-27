ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:16
ADVERTORIAL

27.04.2026 15:50

Η KIEFER στην InterAigis 2026: Παρουσιάστηκε το πρώτο τετράποδο πυροσβεστικό ρομπότ στην Ελλάδα

27.04.2026 15:50
Με ισχυρή τεχνολογική παρουσία συμμετείχε η KIEFER στην 3η Διεθνή Έκθεση Πολιτικής Προστασίας, Πυρασφάλειας και Ασφάλειας «InterAigis 2026» που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως 25 Απριλίου 2026. Η παρουσία της εταιρείας σηματοδότησε τη στρατηγική της μετεξέλιξη σε μια πλήρως καθετοποιημένη δύναμη στους τομείς του AI infrastructure και του Physical AI.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η KIEFER παρουσίασε το πρώτο τετράποδο πυροσβεστικό ρομπότ που λειτουργεί στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας ζωντανές επιδείξεις που ανέδειξαν τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. Το σύστημα αποτελεί την αιχμή του δόρατος στο Physical AI portfolio της εταιρείας, θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία της διάσωσης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Σχεδιασμένο για περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου

Τα τετράποδα ρομπότ της KIEFER διατίθενται σε δύο εξειδικευμένες εκδόσεις: την έκδοση Detection και την έκδοση Water Cannon, με βεληνεκές κατάσβεσης έως 60 μέτρα και δυνατότητα χρήσης αφρού. Με πιστοποίηση IP66, οι μονάδες είναι κατασκευασμένες για να επιχειρούν εκεί όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι αδύνατη ή εξαιρετικά επικίνδυνη, όπως:

  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υπόγειοι χώροι
  • Μέτωπα δασικών πυρκαγιών
  • Περιβάλλοντα με διαρροή χημικών ή τοξικών ουσιών

Τεχνολογική υπεροχή και αυτόνομη νόηση

Κάθε μονάδα ενσωματώνει πανοραμικές κάμερες 360° και σύστημα διπλής οπτικής PTZ με δυνατότητα διείσδυσης μέσω καπνού. Παράλληλα, διαθέτει συστοιχία αισθητήρων για την ανίχνευση τοξικών και εύφλεκτων αερίων, καθώς και τεχνολογία ad-hoc mesh networking για αδιάλειπτη επικοινωνία σε περιβάλλοντα χωρίς κάλυψη GPS.

Τα ρομπότ έχουν εκπαιδευτεί σε υποδομές NVIDIA B200 και τροφοδοτούνται από τον γνωστικό πυρήνα του Sophea AI, του πρώτου ελληνικού LLM που ανέπτυξε η KIEFER. Το σύστημα επιτρέπει την αυτόνομη χαρτογράφηση του πεδίου, τον εντοπισμό ζωής και την τρισδιάστατη (3D) μοντελοποίηση της σκηνής σε πραγματικό χρόνο.

Όπως δήλωσε σχετικά ο CEO της KIEFER Χρήστος Πετρόχειλος: «Το τετράποδο πυροσβεστικό ρομπότ ενσαρκώνει τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη: το Physical AI είναι πλέον ένα εργαλείο που σώζει ζωές. Στην KIEFER, οικοδομούμε ελληνική τεχνολογική ισχύ απέναντι στην κλιματική κρίση, με λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στο δικό μας περιβάλλον».

ADVERTORIAL

11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Ραφήνας

Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

GIA23622
ADVERTORIAL

11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

sloukas_pao_2704_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

ergatiko distixima agrinio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

