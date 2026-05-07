Στους δρόμους βγαίνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί με την ΑΔΕΔΥ στις 12 Μαΐου: «Έχουμε φτάσει στα όρια μας»

Οι νοσοκομειακοί γιατροί συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου στέλνοντας το μήνυμα ότι έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους!

Παράλληλα απαιτούν να σταματήσουν τα αλλεπάλληλα εντέλλεσθε για να καλυφθούν τα τεράστια κενά, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξαντλούν τους γιατρούς που πρέπει να ταξιδεύουν από νομό σε νομό της χώρας, μετατρέπονται τους σε έναν περιοδεύοντα θίασο. Τη ίδια ώρα απαιτούν προσλήψεις και διπλασιασμό των αποδοχών τους καθώς οι αμοιβές τους είναι εξευτελιστικές.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) δεν ανέχεται πλέον να βλέπουν τους συναδέλφους τους να καταρρέουν στις βάρδιες, όπως η Παθολόγος στην Καλαμάτα και ο Ορθοπεδικός στο Ρέθυμνο. Επίσης δεν δέχονται οι ειδικευόμενοι να αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμο και φθηνό επιστημονικό δυναμικό χωρίς να αμείβονται όπως τους αξίζει.

Ενδεικτικά η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι οι ειδικευόμενοι κάνουν ατέλειωτες εφημερίες συχνά χωρίς την παρουσία ειδικού και να αμείβονται με το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των εφημεριών του ειδικευόμενου γιατρού, μόλις 5,38 ευρώ στις εφημερίες.

Η εικόνα δεν παρουσιάζει όμως μεγάλες διάφορες και στους ειδικούς γιατρούς: «Το ετήσιο εισόδημά μας για πάνω από 15 χρόνια έχει πάρει την κατρακύλα. Οι υποτιθέμενες “γενναίες” αυξήσεις των μηνιαίων φορολογητέων (!) αποδοχών (συγκριτικά με αυτές του 2012) κυμαίνονται από 140 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο ειδικευόμενο, 59 ευρώ για τον Επιμελητή Β’, ενώ οι μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές για τον Επιμελητή Α’ και τον διευθυντή είναι μειωμένες συγκριτικά με το 2012 κατά 43 και 238 ευρώ (!) αντίστοιχα.» όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

«Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όρια μας! Στις 13 Μάη απεργούμε και λέμε ΩΣ ΕΔΩ! Τώρα διπλασιασμός των αποδοχών μας! Τώρα διπλασιασμός του προσωπικού! Ενώνουμε τη φωνή μας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα!» αναφέρει η ομοσπονδία.

Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών, επίσης επισημαίνουν ότι αρνούνται «να κάνουν πλιάτσικο στις τσέπες των ασθενών μας, των παιδιών μας, των γονιών μας, των οικογενειών μας, που πληρώνουν δύο και τρεις φορές για υπηρεσίες Υγείας».

Επίσης εξηγούν ότι αρνούνται να συμμετέχουν στην απογευματινή «εμπορευματική λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου – επιχείρηση ή να ασκούμε παράλληλα και ιδιωτικό έργο μετατρέποντας σε πάρεργο τη δουλειά μας στο νοσοκομείο, όπως προτρέπει η κυβέρνηση και ο υπουργός εμπορίου της Υγείας για να ενισχύσουμε το εισόδημά μας.

Αρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι για να μη χτυπήσει στο ταβάνι των δημοσιονομικών “αντοχών” της οικονομίας, που επικαλείται η κυβέρνηση για να μην αυξήσει τους μισθούς μας και να μην προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, την ίδια στιγμή που δίνει πακτωλό χρημάτων για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και εκατοντάδες εκατομμύρια σε αποστολές εκτός συνόρων και πολεμικά μέσα για το ΝΑΤΟ.».

Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί:

Διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών τους.

Κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, βασικό μηχανισμό συμπίεσης των εισοδημάτων μας και επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, 2% επί του Β. Μ. για κάθε έτος υπηρεσίας.

Υπολογισμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού.

Κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες. Έγκαιρη, τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς καμία περικοπή.

Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες μέχρις ότου γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα.

Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους γιατρούς του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων.

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού για τους δημόσιους υπαλλήλους. Όχι στην άρση της μονιμότητας.

Η ΟΕΝΓΕ καλεί τους γιατρούς στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου στις 10:30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα και συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα.

