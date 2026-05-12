Half Note Jazz Club: Οι τελευταίες παραστάσεις της σεζόν – Πέντε βραδιές γεμάτες jazz, ρυθμό και ερμηνευτική αλήθεια, Δευτέρα 18 – Σάββατο 23 Μαΐου

Το Half Note Jazz Club ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν με ένα πλούσιο πενθήμερο πρόγραμμα, από τη Δευτέρα 18 έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, φέρνοντας στη σκηνή του καλλιτέχνες και σχήματα με ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Σύγχρονη jazz, afro-cuban ήχοι, Yoruba art music, πρωτότυπες συνθέσεις και ερμηνείες με φωνή και πιάνο συνθέτουν ένα φινάλε γεμάτο ένταση, συναίσθημα και καλλιτεχνικές συναντήσεις.

Η αυλαία των τελευταίων εμφανίσεων ανοίγει τη Δευτέρα 18 Μαΐου με το BLAZIN’ QUARTET του ντράμερ και συνθέτη Srdjan Ivanovic. Το σχήμα παρουσιάζει μια βραδιά σύγχρονης jazz με έντονο αφηγηματικό χαρακτήρα, βασισμένη στο άλμπουμ Cosmogonie. Μαζί του στη σκηνή βρίσκονται ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, ο Federico Casagrande στην κιθάρα και ο Mihail Ivanov στο κοντραμπάσο, σε μια συναυλία που λειτουργεί ως ενιαία μουσική αφήγηση, όπου οι συνθέσεις εξελίσσονται ζωντανά και αποκτούν κάθε φορά νέα διάσταση.

Την Τρίτη 19 Μαΐου, το Half Note υποδέχεται την Αγγελική Ψώνη σε μια μοναδική σύμπραξη με τον διακεκριμένο Κουβανό πιανίστα και συνθέτη Dayramir González. Για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα, οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τη Νέα Υόρκη, την Αβάνα και την Αθήνα μέσα από ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στη jazz, τη latin, το blues, τη soul και τη funk, με ιδιαίτερες αναφορές στην ελληνική μουσική. Η Αγγελική Ψώνη, με έδρα πλέον τη Νέα Υόρκη, επιστρέφει στη γενέτειρά της με μια ώριμη, πολυσχιδή καλλιτεχνική ταυτότητα, ενώ ο Dayramir González φέρνει στη σκηνή τη δυναμική ενέργεια της σύγχρονης Afro-cuban jazz.

Η συνέχεια ανήκει στον Adédèjì & Friends, που την Τετάρτη 20 Μαΐου παρουσιάζουν το Ancestral Rhythm. Ο Adédèjì προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι στην Yoruba art music, ένα ζωντανό πάντρεμα παράδοσης και καινοτομίας, βαθιά ριζωμένο στην πολιτιστική κληρονομιά των Yoruba της Νιγηρίας. Ιεροί ρυθμοί, αφήγηση, πνευματικότητα και σύγχρονη σύνθεση συναντιούνται σε μια καθηλωτική εμπειρία, όπου παραδοσιακά όργανα όπως talking drums, sakara, bata και shekere συνομιλούν με κιθάρες, πλήκτρα και σύγχρονα κρουστά.

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, το ARIS PAPADOPOULOS QUINTET κάνει το ντεμπούτο του στη σκηνή του Half Note με το project “Threads”. Το κουιντέτο παρουσιάζει οκτώ πρωτότυπες συνθέσεις του Άρη Παπαδόπουλου, γραμμένες για δύο πνευστά, πιάνο, κοντραμπάσο και τύμπανα. Το έργο, που πρόκειται να κυκλοφορήσει από την IRIDA Records, λειτουργεί ως ένα μουσικό αφήγημα όπου οι «κλωστές» της μελωδίας διασταυρώνονται, δημιουργώντας πολυεπίπεδες υφές και ατμόσφαιρες. Με βασικό άξονα τον πειραματικό αυτοσχεδιασμό, οι μουσικοί εξερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη δομή και την ελευθερία.

Το φινάλε της σεζόν έρχεται με την Ηρώ, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή του Half Note Jazz Club την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Μαΐου με την παράσταση «Όταν η φωνή συναντά το πιάνο». Σε ένα σκηνικό που θυμίζει ένα βράδυ στο σπίτι της, η Ηρώ επιστρέφει στην ουσία των τραγουδιών της, συνοδεύοντας η ίδια τη φωνή της με το πιάνο. Με αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία και επιλεγμένες διασκευές που έχουν σημαδέψει τη μουσική της πορεία, δημιουργεί μια βραδιά απλότητας, ειλικρίνειας και βαθιάς ερμηνευτικής αλήθειας. Μαζί της εμφανίζεται ο νέος τραγουδοποιός Πάνος Τσίρος.

Με πέντε διαφορετικές μουσικές προτάσεις, το Half Note Jazz Club αποχαιρετά τη σεζόν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο: δίνοντας χώρο σε καλλιτέχνες που επενδύουν στη ζωντανή εμπειρία, στον αυτοσχεδιασμό, στη συνάντηση των πολιτισμών και στη δύναμη της ερμηνείας. Από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή jazz μέχρι την Afro-cuban σκηνή, από την Yoruba παράδοση μέχρι την ελληνική τραγουδοποιία, οι τελευταίες παραστάσεις της σεζόν γίνονται μια πρόσκληση για ακρόαση, συγκίνηση και συμμετοχή.

Πληροφορίες παραστάσεων

BLAZIN’ QUARTET

Δευτέρα 18 Μαΐου, ώρα 21:30

Εισιτήρια από 12€

Aggeliki Psoni & Dayramir González

Τρίτη 19 Μαΐου, ώρα 21:30

Εισιτήρια από 12€

Adédèjì & Friends – Ancestral Rhythm

Τετάρτη 20 Μαΐου, ώρα 21:30

Εισιτήρια από 12€

ARIS PAPADOPOULOS QUINTET – “Threads”

Πέμπτη 21 Μαΐου, ώρα 21:30

Εισιτήρια από 12€

ΗΡΩ – Όταν η φωνή συναντά το πιάνο

Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, ώρα 22:30

Εισιτήρια από 15€

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | www.halfnote.gr 210 9213310

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.