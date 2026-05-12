12.05.2026 16:25

«Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής»: Αυτοβιογραφία του διευθυντή φωτογραφίας Walter Lassally – 20 Μαΐου στις 19:00 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

12.05.2026 16:25
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και οι εκδόσεις ΠΕΚ-Πυξίδα της Πόλης σε συνεργασία με το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,  το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων “ο Χρυσόστομος” σας καλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής»  [ η αυτοβιογραφία του βραβευμένου με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Walter Lassally] την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στις 19:00

στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογάννης  [ Πειραιώς 206, Ταύρος Αττικής ].

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

  • Δημήτρης Δουλγερίδης, Δημοσιογράφος «ΤΑ ΝΕΑ»
  • Κώστας Μαυρακάκης, αρχιτέκτονας, επιμελητής της έκδοσης
  • Γιώργος Φρέντζος, κινηματογραφιστής.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι :

  • Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης
  • Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος ΔΣ «Ταινιοθήκη της Ελλάδας»

Συντονισμός:

  • Ματθαίος Φραντζεσκάκης, εκδότης, Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ

Walter the Greek [ 65΄ / 2005] Σκηνοθεσία  Ηλίας Γιαννακάκης .

Την προβολή θα προλογίσει ο σκηνοθέτης.

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ

 [αυτοβιογραφία Γουόλτερ Λάσαλι]

Εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

ISBN  9786185888343

17Χ24 ,  Σελίδες 372

Το βιβλίο Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής [The Wandering Cinematographer ] αποτελεί την αυτοβιογραφία του βραβευμένου με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Γουόλτερ Λάσαλι (1926–2017), η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

 Άνθρωπος της δράσης και του κινηματογράφου, ο Λάσαλι υπήρξε κεντρική φιγούρα του Βρετανικού Νέου Κύματος και του ρεύματος Free Cinema. Ως πρωτοπόρος στη χρήση του φυσικού φωτισμού και των ελαφριών μηχανών λήψης, παρέμεινε πιστός στις ανεξάρτητες παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού.

Στην Ελλάδα έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τη στενή συνεργασία του με τον Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία κορυφώθηκε το 1964 με το Όσκαρ Φωτογραφίας για την ταινία Αλέξης Ζορμπάς. Ο Λάσαλι συνδέθηκε άρρηκτα με τα Χανιά, όπου επέλεξε να περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του και όπου αναπαύεται πλέον οριστικά.

Οι δράσεις υλοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα

Ø  τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων,

Ø  τελούν υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας – Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Ø  τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από  τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Ø  έχουν ως Στρατηγικό και Οικονομικό Υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας [ΕΚΚΟΜΕΔ]

Ø  υποστηρίζονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Ø  αποτελούν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης,  των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Ø  σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης,

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ : COSMOTE TV

ΧΟΡΗΓΟΣ : FISHER

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : AEGEAN AIRLINES

ΧΟΡΗΓΟΣ  ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : ΑΝΕΚ LINES

ΧΟΡΗΓΟΣ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : LETS DRIVE

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ CFF13 ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΣΗ 

www.chaniafilmfestival.com

