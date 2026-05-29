Αττικό Νοσοκομείο για την έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό: Πέντε κρούσματα ασυμπτωματικά – Τι λέει ο διοικητής στο topontiki.gr

Σε ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που έχει καταγραφεί από την αρχή της εβδομάδας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, σύμφωνα με τη διοίκηση του θεραπευτηρίου.

Αναλυτικά από τη Δευτέρα 25 Μαΐου ως και χθες Πέμπτη 28 Μαΐου, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά πέντε νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό νοσηλευόμενους ασθενείς μεταξύ των οποίων το ένα αφορούσε ασθενή που εισήχθη στην εφημερία της 26ης Μαΐου. Όπως αναφέρουν οι καθηγητές της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Σ. Πουρνάρας και Σ. Τσιόδρας, άμεσα τηρήθηκαν το προβλεπόμενα πρωτόκολλα, οι ασθενείς τέθηκαν σε απομόνωση, είναι υπό ιατρική παρακολούθηση και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου το Αττικόν λειτουργεί κανονικά, χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους ασθενείς, συνοδούς και εργαζομένους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου είχε κάνει αναφορά για 25 εργαζομένους και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς με γαστρεντερίτιδα από νοροϊό, καταγγέλλοντας παράλληλα τις δύσκολες συνθήκες νοσηλείας, την υπερπληρότητα και ανάπτυξη ράντζων στους διαδρόμους, τα οποία – όπως ανέφερε – δυσχεραίνουν την εφαρμογή των μέτρων απομόνωσης και υγιεινής. Ταυτόχρονα η ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για 53 ύποπτα περιστατικά εκ των οποίων τα εννέα επιβεβαιωθήκαν μετά από εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση. Πρόκειται για πέντε ασθενείς και τέσσερις εργαζομένους. Όπως ήταν φυσικά η διαφορά στον αριθμό των κρουσμάτων δημιούργησε σύγχυση και ανησυχία τόσο στους ασθενείς όσο και στο προσωπικό.

Ωστόσο οι καθηγητές της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Σ. Πουρνάρας και Σ. Τσιόδρας, ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για συνολικά εννέα περιστατικά από τις 21 Μαΐου ως και χθες, όπως ανακοίνωσαν χθες, εκ των οποίων σήμερα τα πέντε είναι ασυμπτωματικά, όπως είπε στο topontiki.gr o Διοικητής Σπυρίδων Αποστολόπουλος: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τα στοιχεία που δίνουν οι άλλοι. Εγώ εμπιστεύομαι τα δεδομένά που μας έχουν δώσει υπεύθυνα οι λοιμωξιολόγοι μας που παρακολουθούν τους ασθενείς».

Παρακάτω η σημερινή ανακοίνωση του νοσοκομείου που υπογραφεί:

«Σήμερα, 29/05/2026, η Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, μετά από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Νοσοκομείο, διαπιστώνει ότι η συρροή κρουσμάτων βρίσκεται σε σαφή ύφεση.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 25/05 έως 28/05 καταγράφηκαν, μετά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε και επέβλεψε η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, συνολικά πέντε νέα κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς, εκ των οποίων το ένα αφορούσε ασθενή που εισήχθη κατά την εφημερία της 26ης/05. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί.

Το Νοσοκομείο συνεχίζει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 26/05 και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης μέσω καθημερινής επιδημιολογικής επιτήρησης.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, καθίσταται εκ νέου σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς ή εργαζομένους και ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια».

