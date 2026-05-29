Η Designia Insurance Brokers Κύριος Χορηγός στο 37ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Η Designia Insurance Brokers συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Κύριος Χορηγός στο 37ο Συνέδριο Ηγεσίας της Ένωσης Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η εταιρεία στήριξε τον θεσμό στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την ΕΑΣΕ, με στόχο να ενισχύσει την αποστολή της για διάχυση της γνώσης και ενδυνάμωση της ηγεσίας. Το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρική θεματική την εμπιστοσύνη, μια έννοια που αποτελεί θεμέλιο της επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής και που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλιση και τη δημιουργία σχέσεων σιγουριάς και αξιοπιστίας.

Το συνέδριο ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η εμπιστοσύνη χτίζεται, δοκιμάζεται και διατηρείται στο σύγχρονο περιβάλλον ηγεσίας και επιχειρηματικότητας.

Περισσότεροι από 450 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες και συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές από τον χώρο των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της κοινωνίας, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στο πώς διαμορφώνονται σήμερα οι σχέσεις μεταξύ οργανισμών, ηγεσίας, κοινωνίας και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι θεματικές ενότητες εστίασαν, μεταξύ άλλων, στη σημασία της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στις επιχειρήσεις

και τους θεσμούς, στον ρόλο της ηγεσίας στη δημιουργία ισχυρών και διαχρονικών συνεργασιών, καθώς και στις προκλήσεις που δημιουργούν οι τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις σε έναν

κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Designia Insurance Brokers, Άννυ Τρύφων, δήλωσε σχετικά: «Η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την υπευθυνότητα και την ουσιαστική παρουσία δίπλα στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις και αποτελεί απαραίτητο συστατικό της σύγχρονης ηγεσίας. Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν νέες προκλήσεις και αυξημένες απαιτήσεις, η αξιοπιστία είναι στοιχείο κάθε ισχυρής συνεργασίας το οποίο οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη. Με χαρά στηρίξαμε το 37ο συνέδριο της ΕΑΣΕ με θέμα την εμπιστοσύνη γιατί εκφράζει την φιλοσοφία και τις αξίες μας.»

Με σταθερή παρουσία περισσότερων από 30 χρόνων στην ελληνική και διεθνή αγορά, η Designia Insurance Brokers αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και διαχείρισης κινδύνων. Η εταιρεία έχει ως στόχο να στέκεται δίπλα στους πελάτες και τους συνεργάτες της με αξιοπιστία για οποιοδήποτε ασφαλιστικό θέμα, με tailor-made λύσεις. Συνεργάζεται με 38 ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και με κορυφαίους ασφαλιστικούς οίκους του εξωτερικού, παρέχοντας πρωτοπόρες και ευέλικτες ασφαλιστικές λύσεις και υπηρεσίες risk management.