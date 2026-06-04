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04.06.2026 10:46

Κουβέιτ: Η στιγμή που ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του Διεθνούς Αεροδρομίου (video)

04.06.2026 10:46
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Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ δημοσίευσε βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με ιρανικό drone στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν χθες (3/6) πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πάμω από 60 τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ σοβαρές είναι οι ζημιές στο αεροδρόμιο.

Η αντίδραση του Κουβέιτ ήταν έντονη σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς κήρυξε ανεπιθύμητα δύο μέλη της διπλωματικής αποστολής του Ιράν και τους ζήτησε να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 24 ωρών.

Το Ιράν από την πλευρά του, καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, επιρρίπτοντας «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και υποστήριξαν πως η υποδομή χτυπήθηκε κατά λάθος από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:36
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