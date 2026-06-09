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09.06.2026 13:17

Η κινηματογραφική επιστροφή του παγκόσμιου φαινομένου «Downton Abbey: The Grand Finale» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

09.06.2026 13:17
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Τη δραματική ταινία «Downton Abbey: The Grand Finale» («Ο Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε», 2025, διάρκειας 119’) με τους Dominic West, Elizabeth McGovern, Brendan Coyle και σκηνοθεσία του Simon Curtis θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 14 Ιουνίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Το 1930, οι Κρόουλι έρχονται αντιμέτωποι με σκάνδαλα, με το διαζύγιο της Λαίδης Μέρι. Καθώς το Ντάουντον αλλάζει εποχή, παλιές σχέσεις και δύσκολοι αποχαιρετισμοί καθορίζουν το μέλλον. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 14/6 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 13:45
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