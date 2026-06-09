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09.06.2026 12:57

Καλοκαίρι στην Πόλη 2026 – Η γιορτή του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο» !

09.06.2026 12:57
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Φέτος το Καλοκαίρι, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της Θόλου, του θεάτρου εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και σας προσκαλούμε να περάσετε μαζί μας αξέχαστα!

Το «Καλοκαίρι στην Πόλη» μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ξεχωριστή γιορτή φαντασίας, γνώσης και δημιουργίας. Σε αυτή τη γιορτή οι καλεσμένοι δεν είναι συνηθισμένοι: θεοί, ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, επιστήμονες και καλλιτέχνες κάνουν την εμφάνιση τους. Μύθος και πραγματικότητα ενώνονται, δημιουργώντας μια εμπειρία που συναρπάζει!

Τι θα λέγατε να ταξιδέψουμε από τα νησιά Γκαλαπάγκος έως το διάστημα και από την εποχή των δεινοσαύρων έως τον «Χρυσό Αιώνα» του Περικλή; Να συναντήσουμε ολύμπιους θεούς, αγαπημένους μυθικούς ήρωες, σπουδαίους επιστήμονες και εμπνευσμένους καλλιτέχνες; Να διασκεδάσουμε και να δημιουργήσουμε μαζί τους;

Γιατί όταν η Θόλος του «Ελληνικού Κόσμου» γιορτάζει, η πόλη γεμίζει χαρά και χαμόγελα και το καλοκαίρι γίνεται το πιο ξεχωριστό «Καλοκαίρι στην Πόλη»!

Ημερομηνίες:

22/6-26/6/26Α’ θεματική
29/6-03/7/26Β’ θεματική
06/7-10/7/26Α’ θεματική
24/8-28/8/26Α’ θεματική
31/8-04/9/26Β’ θεματική

Α’ θεματική: Γιορτάζουμε με καλεσμένους Θεούς και ήρωες της ελληνικής μυθολογίας.
Β’ θεματική: Γιορτάζουμε με καλεσμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών και είναι σχεδιασμένο από το έμπειρο τμήμα Μουσειοπαιδαγωγών του IME. Υλοποιείται στους άρτια εξοπλισμένους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και θα απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά, που μετά το κλείσιμο των σχολείων παραμένουν στην Αθήνα. Για πέντε ημέρες, από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια που συνθέτουν ένα πολυθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: προβολές στη «Θόλο», κατασκευές, κινητικά παιχνίδια και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, ανάλογα με την ηλικία τους.


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • 08:00 – 09:00: Άφιξη στον «Ελληνικό Κόσμο».
  • 09:00 – 10:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες.
  • 10:30 – 11:00: Δεκατιανό (παρέχεται).
  • 11:00 – 13:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες.
  • 13:30 – 14:00: Μεσημεριανό (δεν παρέχεται).
  • 14:00 – 15:00: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες.
  • 15:00 – 16:00: Αναχώρηση παιδιών και προαιρετική φύλαξη έως 16:00.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 212 2540000
  • Επιλογή 2-> Δραστηριότητες Μουσείου
  • Ε mail: [email protected]
  • Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78
  • Τ. 212 254 0000
  • Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης
  • www.hellenic-cosmos.gr
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