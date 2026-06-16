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Magenta Insurance: Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, τώρα και για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις

16.06.2026 15:30
Magenta Insurance

Το COSMOTE Insurance εξελίσσεται σε Magenta Insurance και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει με ασφαλιστικές λύσεις για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις, προσφέροντας πλέον όλα όσα χρειάζεται κανείς για την ασφάλειά του. Για τις νέες κατηγορίες ασφάλισης, το Magenta Insurance εισάγει για πρώτη φορά την προσωποποιημένη ασφάλιση, με έμπειρο ασφαλιστή που σχεδιάζει μαζί με τον ασφαλισμένο τη λύση που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες του.

Ασφάλειες online, άμεσα και αξιόπιστα

Ειδικότερα, στο Magenta Insurance μπορεί κανείς να ασφαλιστεί online για:

  • αυτοκίνητο, μηχανή, σκάφος, κάρτα υγείας

Ο πελάτης συγκρίνει προσφορές από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, επιλέγει το πρόγραμμα που του ταιριάζει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ολοκληρώνει την ασφάλισή του σε λίγα λεπτά.

  • κατοικία

Ο πελάτης επιλέγει μεταξύ 3 πακέτων ασφάλισης: α) κτιρίου, β) περιεχομένου, γ) συνδυασμού κτιρίου και περιεχομένου, με τις ασφάλειες που περιλαμβάνουν και κτίριο, να συμμετέχουν στη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Και τα τρία πακέτα περιλαμβάνουν όλες τις καλύψεις που χρειάζεται κανείς, σε πολύ χαμηλή τιμή, και η κατοικία μπορεί να ασφαλιστεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ασφάλιση και με ασφαλιστή

Για πρώτη φορά, προστίθεται η δυνατότητα ραντεβού με έμπειρο ασφαλιστή για τις νέες ασφαλιστικές λύσεις που χρειάζονται προσωπική υποστήριξη – υγείας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), ζωής, επιχείρησης και ταξιδιών. Πρόκειται για έμπειρους επαγγελματίες που διαθέτουν βαθιά ασφαλιστική γνώση και προσφέρουν εξειδικευμένη καθοδήγηση για την επιλογή της κατάλληλης λύσης.

«Το Magenta Insurance είναι μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση που συνδυάζει ψηφιακές δυνατότητες και ανθρώπινη καθοδήγηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη να ασφαλιστεί εύκολα, είτε online είτε με τη βοήθεια ασφαλιστή. Θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το MagentaInsuranceμε νέες δυνατότητες, νέα προϊόντα και συνεργασίες, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των πελατών μας και προσφέροντας κορυφαία εμπειρία», δήλωσε ο επικεφαλής του Magenta Insurance, κ. Διαμαντής Μπουζάνης.

Πλεονεκτήματα Magenta Insurance

Στο magentainsurance.gr βρίσκει κανείς σε ένα σημείο ό,τι ψάχνει για την ασφάλισή του, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Σε συνεργασία με20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, το Magenta Insurance φέρνει όλα όσα χρειάζεται κανείς για την ασφάλισή του, ανάλογα με τις ανάγκες του. Απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως τηλεπικοινωνιακού παρόχου, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και εξυπηρέτηση από πιστοποιημένους συμβούλους ασφαλίσεων, που είναι δίπλα στον πελάτη καθημερινά,24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να λύσουν κάθε απορία του και να τον βοηθήσουν.

Σημειώνεται πως η μετονομασία από COSMOTE Insurance σε Magenta Insurance δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στα ενεργά ασφαλιστήρια των πελατών. Οι παροχές του ασφαλιστηρίου, οι καλύψεις, οι όροι της σύμβασης, οι όροι πληρωμής και η ασφαλιστική εταιρεία παραμένουν ως έχουν.

Ο Magenta κόσμος

Με το Magenta Insurance, διευρύνεται το Magenta portfolio της COSMOTE TELEKOM. Μετά το MagentaONE και το MagentaONE Business για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις αντίστοιχα και τα πολλαπλά προνόμια που προσφέρουν, το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments, αλλά και το Magenta AI που κάνει την τεχνητή νοημοσύνη προσιτή σε όλους, έρχεται το Magenta Insurance για να εμπλουτίσει με λύσεις ασφάλισης το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, δίνοντας επιπλέον αξία στους πελάτες της.

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