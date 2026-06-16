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16.06.2026 13:11

Nova: «Feel the Beat» για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο Novacinema 2 και «Για εσένα Μπαμπά» και την Παγκόσμια Ημέρα Πατέρα στο Novalifε!

16.06.2026 13:11
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  • Για την Παγκόσμια Ημέρας Μουσικής, (21/6) θα προβληθούν στο Novacinema2 ταινίες αφιερωμένες σε εμβληματικές προσωπικότητες του μουσικού στερεώματος, το Σάββατο 20/6 στις 20:00 (Becoming Led Zepelin) και στις 22:00 («The Doors») καθώς και την Κυριακή 21/6 στις 20:00 (Midas Man) και στις 22:00 (Kneecap).
  • H Nova κινείται στους ρυθμούς της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής και μέσα από τα 7 θεματικά μουσικά κανάλια που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της
  • Παράλληλα, την Κυριακή 21 Ιουνίου θα προβληθεί στο Novalifε ολοήμερο αφιέρωμα με σπέσιαλ ταινίες στην Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα, όπως The Present» (12:35), «Branching Out» (14:00), «The Unbreakable Boy» (15:30), «Μαύρο ή Λευκό (Black or White)» (18:55), «Ezra» (21:00) και «Όσα Μας Λείπουν (A Missing Part)» (22:40).

Στις 21 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής, και το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου το Novacinema2 (20:00 & 22:00) πραγματοποιεί ένα αφιέρωμα Feel the Beet που μας παρασύρει ρυθμικά! Ζήστε την ενέργεια των θρύλων της ροκ, βυθιστείτε στο ψυχεδελικό σύμπαν του Τζιμ Μόρισον, γνωρίστε τον άνθρωπο που ανακάλυψε τους Beatles και παραδοθείτε στην ένταση των Kneecap!

Το Σάββατο 20/6 θα προβληθεί το «Becoming Led Zepelin», ένα καθηλωτικό ταξίδι στις απαρχές ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της ροκ, με σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικές αφηγήσεις των μελών τους, από την αφάνεια ως τη διεθνή καταξίωση και στις 22:00 η βιογραφική ταινία «The Doors» με τους Val Kilmer στο ρόλο του Τζιμ Μόρισον, Meg Ryan, Kyle MacLachlan. Την Κυριακή 21/6 στις 20:00 θα προβληθεί το «Midas Man» με τους Jacob Fortune-Lloyd, Emily Watson, Eddie Marsan σε σκηνοθεσία του Joe Stephenson και στις 22:00 το «Kneecap», η ταινία του Rich Peppiatt που κατέκτησε το βραβείο στην κατηγορία Ντεμπούτο Βρετανού Συγγραφέα, Σκηνοθέτη ή Παραγωγού στα 2025 EE BAFTA Film Awards.

Παράλληλα, την Κυριακή 21 Ιουνίου οι απανταχού μπαμπάδες έχουν την τιμητική τους και το Novalifε δεν θα μπορούσε να λείψει από τη μεγάλη αυτή γιορτή με το αφιέρωμα «Για εσένα Μπαμπά»! Μια από τις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής μας αποτυπώνεται στο σελιλόιντ μέσα από την ιδιαίτερη ματιά αξιόλογων σεναριογράφων και σκηνοθετών, προσφέροντάς μας χαρά και συγκίνηση. Μπαμπάδες όλου του κόσμου, χρόνια σας πολλά! Οι σινεφίλ θα απολαύσουν τις ταινίες «The Present» (12:35), «Branching Out» (14:00), «The Unbreakable Boy» (15:30), «Μαύρο ή Λευκό (Black or White)» (18:55), «Ezra» (21:00) και «Όσα Μας Λείπουν (A Missing Part)» (22:40).

Ταυτόχρονα, η Nova κινείται στους ρυθμούς της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής και μέσα από τα 7 θεματικά μουσικά κανάλια τα οποία καλύπτουν και μια ευρεία γκάμα μουσικών προτιμήσεων που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της, NOVA MAD GREEKζ, MAD TV, MAD VIBES, MAD REWIND, NR1, MARQUEE TV, OH! JAZZ.

Απόλαυσε τα αφιερώματα στο Novacinema2 και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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