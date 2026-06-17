Ηρώ Χατζηγεωργίου: «Από το VORIA στην επόμενη ημέρα της Πάρνηθας – Δημιουργώντας αξία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα»

Το σχέδιο για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι και την υλοποίηση του Project VORIA παρουσιάστηκε στην εκδήλωση «Event Northstar», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής επένδυσης με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα για τον βόρειο τομέα της Αθήνας.

Πρόκειται για ένα έργο που δεν περιορίζεται σε μια απλή μεταφορά δραστηριότητας, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό αστικής ανάπλασης, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς για την πόλη.

Μιλώντας για το σημαντικό αυτό project, η CEO της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), Ηρώ Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε ότι το Project VORIA αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την ουσιαστική αναβάθμιση της περιοχής, μέσα από μια ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση που συνδέει την ανάπτυξη με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Αναλυτικά, η κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε: «Η σημερινή παρουσίαση του Ρroject VORIA σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση μιας επένδυσης με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία. Για την ΕΤΑΔ, η οποία συμμετέχει με ποσοστό περίπου 49%, το VORIA αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την οικονομία, για τις τοπικές κοινωνίες και για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

Το Project VORIA δεν αφορά απλώς τη μετεγκατάσταση τον Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι. Αφορά ένα συνολικό έργο αστικής ανάπλασης, που έρχεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την περιοχή και να δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς στον βόρειο τομέα της Αθήνας.

Ένα έργο που περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, κοινόχρηστους χώρους που αποδίδονται στην πόλη, παρεμβάσεις πρασίνου, καθώς και έργα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Η σημασία του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε συνάρτηση με τη δυναμική που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου και με την ανάπλαση και την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, όπου συνδυαστικά πλέον δημιουργείται ένας ευρύτερος πόλος αθλητισμού, φιλοξενίας, αναψυχής και πολιτισμού.

Για την ΕΤΑΔ, η συμμετοχή στο έργο αυτό αποτυπώνει και κάτι ακόμη: Τη σύγχρονη προσέγγισή μας στην αξιοποίηση.

Η συμμετοχή μας στο Ρrοject VORIA δεν είναι τυπική. Είναι στρατηγική. Επιλέξαμε να συμμετάσχουμε ενεργά σε μια μεγάλη ανάπτυξη, στην οποία πιστεύουμε, εστιάζοντας στο αντικείμενο που γνωρίζουμε καλύτερα: τη γη και την αξία που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από την αξιοποίησή της.

Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή της ΕΤΑΔ πραγματοποιείται μέσω της σύστασης δικαιώματος επιφανείας και της εισφοράς του έναντι της μετοχικής μας συμμετοχής. Με αυτό το μοντέλο, η ΕΤΑΔ διατηρεί το μακροπρόθεσμο δεσμό της με το ακίνητο, συμμετέχει και δεν αποξενώνεται από την αναπτυξιακή δυναμική του έργου και διασφαλίζει ότι η αξία που δημιουργείται παραμένει συνδεδεμένη με το περιουσιακό στοιχείο.

Ταυτόχρονα, θέτουμε τις βάσεις και για ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό κεφάλαιο: Την επόμενη ημέρα της Πάρνηθας.

Όπως γνωρίζετε, μετά τη μετεγκατάσταση, το ακίνητο του Mont Parnes επιστρέφει στην ΕΤΑΔ. Πρόκειται για ένα μοναδικά περιουσιακό στοιχείο, με ιδιαίτερα φυσικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, σε μια περιοχή εξαιρετικής περιβαλλοντικής σημασίας για την Αττική. Και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του, δεν περιμένουμε παθητικά ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει συστηματικά τη διερεύνηση για τη βέλτιστη αξιοποίησή του, με οργανωμένο σχεδιασμό και με στόχο να εξεταστούν οι επενδυτικές δυνατότητες που θα μπορέσουν να αναδείξουν περαιτέρω την αξία του ακινήτου αυτού. Πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα της περιοχής, ​ στον Εθνικό Δρυμό, στην ιστορία τον ακινήτου και στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Για εμάς, λοιπόν, το VORIA δεν είναι μόνο ένα σημαντικό έργο του σήμερα. Είναι και η αφετηρία για μια ευρύτερη αναπτυξιακή διαδρομή, τόσο για το Μαρούσι, όσο και για την Πάρνηθα.

Η πραγματική αξία ενός ακινήτου δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που είναι σήμερα. Βρίσκεται κυρίως στις δυνατότητες πού μπορεί να ξεκλειδώσει για το μέλλον – αρκεί αυτό να γίνεται με σχέδιο, ευθύνη και σεβασμό στον τόπο.

Αυτό είναι και το όραμα της ΕΤΑΔ:

να αναδεικνύει τις δυνατότητες της δημόσιας ακίνητης περιουσίας,

να δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες,

να συνεργάζεται με αξιόπιστους εταίρους και

να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Χώρας και των τοπικών κοινωνιών».