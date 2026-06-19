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19.06.2026 12:07

To Μουντιάλ 2026 προβάλλει το Νότιο Αιγαίο στην Times Square της Νέας Υόρκης

19.06.2026 12:07
notio-aigaio-times-square

Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς προβολές που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Στο εμβληματικό «The Cube» της Times Square, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα διαφημιστικά σημεία παγκοσμίως, προβάλλεται επί 24ώρου βάσεως βίντεο αφιερωμένο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Η καμπάνια

Η καμπάνια διαρκεί από τις 13 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου 2026 και φέρνει εικόνες από το Αιγαίο μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων κατοίκων και επισκεπτών της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Μέσα από την προβολή αναδεικνύονται η φυσική ομορφιά, ο πολιτισμός και η μοναδική ταυτότητα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.

Η προβολή στην Times Square και το Μουντιάλ 2026

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η χρονική συγκυρία της προβολής, καθώς η περιοχή της Νέας Υόρκης και του New Jersey φιλοξενεί σημαντικούς αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη προσελκύει εκατομμύρια φιλάθλους, δημοσιογράφους και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την τουριστική προβολή προορισμών διεθνούς ενδιαφέροντος.

Γιώργος Χατζημάρκος: Από το Αιγαίο στην καρδιά του κόσμου

Σε ανάρτησή του, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την περιοχή.

Όπως τόνισε, «από το Αιγαίο, στην Times Square» και «από το Αιγαίο, στην καρδιά του κόσμου», τα νησιά της περιφέρειας αποκτούν παρουσία σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του πλανήτη.

Στρατηγική διεθνούς προβολής για το Νότιο Αιγαίο

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς προβολής του Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των νησιών σε αγορές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχυρής παρουσίας τους στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η προβολή των νησιών του Αιγαίου στην Times Square δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική πράξη διαφήμισης. Αντιστοιχεί ταυτόχρονα σε μια επένδυση τουριστικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της νησιωτικής Ελλάδας, σε μια περίοδο έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού για την προσέλκυση επισκεπτών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 13:52
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