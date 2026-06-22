Η ελληνική αμυντική βιομηχανία διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην Ευρώπη μέσα από νέες συνεργασίες

Η φετινή Eurosatory στο Παρίσι δεν ήταν απλώς μια ακόμη διεθνής έκθεση αμυντικού υλικού. Ήταν ένα σημείο συνάντησης για κυβερνήσεις, στρατιωτικές ηγεσίες και βιομηχανικούς ομίλους που αναζητούν λύσεις απέναντι στις αυξανόμενες ανάγκες εξοπλισμού της Ευρώπης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική αμυντική βιομηχανία επιχείρησε να δείξει ότι δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του προμηθευτή επιμέρους συστημάτων, αλλά φιλοδοξεί να αποκτήσει ουσιαστική θέση στις ευρωπαϊκές αλυσίδες παραγωγής.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ανάγκη αναπλήρωσης αποθεμάτων και η αναζήτηση νέων παραγωγικών δυνατοτήτων έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι βιομηχανικές συνεργασίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από τα ίδια τα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται στις εκθέσεις.

Η ελληνική παρουσία στην Eurosatory 2026 κινήθηκε ακριβώς σε αυτή τη λογική. Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στα προϊόντα που εκτέθηκαν, αλλά επεκτάθηκε στις δυνατότητες παραγωγής, στις τεχνολογικές συνεργασίες και στις επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή της χώρας στα μεγάλα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της έκθεσης ήταν η κοινή παρουσία της M Technologies, του αμυντικού βραχίονα της METLEN, με τον γαλλικό όμιλο KNDS. Οι δύο πλευρές παρουσίασαν το τεθωρακισμένο όχημα μάχης πεζικού VBCI PHILOCTETES, ένα πρόγραμμα που συνδέεται άμεσα με τη συμφωνία συνεργασίας που υπεγράφη το προηγούμενο διάστημα και προβλέπει την ανάπτυξη παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη συνεργασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών εγκαταστάσεων στην κατασκευή και συναρμολόγηση προηγμένων τεθωρακισμένων οχημάτων. Παράλληλα, αναδεικνύει τη βούληση ευρωπαϊκών κολοσσών να αναζητήσουν νέες βιομηχανικές βάσεις εκτός των παραδοσιακών κέντρων παραγωγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η νέα βιομηχανική μονάδα που αναπτύσσει η εταιρεία στον Βόλο. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η επένδυση αυτή μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικές συνεργασίες, καθώς η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αναζητά επειγόντως πρόσθετες γραμμές παραγωγής για να καλύψει τις αυξημένες παραγγελίες των επόμενων ετών.

Η ανάγκη αυτή αποτυπώθηκε έντονα σε ολόκληρη την έκθεση. Οι συζητήσεις δεν επικεντρώθηκαν αποκλειστικά σε νέα άρματα μάχης, τεθωρακισμένα ή συστήματα αεράμυνας, αλλά κυρίως στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης. Η ζήτηση για πυρομαχικά, οχήματα, ηλεκτρονικά συστήματα και εξοπλισμό έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλές εταιρείες αναζητούν πλέον στρατηγικούς εταίρους που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της βιομηχανικής τους βάσης.

Την ίδια στιγμή, τα μη επανδρωμένα συστήματα αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Eurosatory 2026. Η εμπειρία των πρόσφατων συγκρούσεων έχει αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των drones τόσο σε αποστολές επιτήρησης όσο και σε επιχειρήσεις κρούσης, με αποτέλεσμα οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες να επενδύουν σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών.

Σε αυτό το πεδίο, η ελληνική παρουσία ήταν επίσης ιδιαίτερα αισθητή. Η ALTUS LSA παρουσίασε σε συνεργασία με τη γαλλική MBDA το μη επανδρωμένο αεροπορικό σύστημα KERVEROS σε διαμόρφωση που μπορεί να φέρει δύο αντιαρματικά βλήματα AKERON MP. Η παρουσίαση προσέλκυσε το ενδιαφέρον στρατιωτικών αποστολών και στελεχών της βιομηχανίας, καθώς πρόκειται για μια πρόταση που συνδυάζει ελληνική τεχνολογία με ένα από τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά πυραυλικά συστήματα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατεύθυνσης που ακολουθούν πλέον αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις. Αντί να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εξειδικευμένα υποσυστήματα, επιδιώκουν να συμμετέχουν σε ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα, τα drones και οι προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρουσιάσεων της έκθεσης, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας διαμορφώνεται πλέον γύρω από τη διασύνδεση πλατφορμών και την αυτοματοποίηση κρίσιμων λειτουργιών.

Η συνολική εικόνα που άφησε πίσω της η φετινή διοργάνωση ήταν ότι η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή άμυνα. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται, οι συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς ομίλους και η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στα επόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η συμμετοχή σε μεμονωμένα έργα αλλά η σταθερή ένταξη ελληνικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής που διαμορφώνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε η ελληνική παρουσία στην Eurosatory 2026: ότι η χώρα επιδιώκει να περάσει από τον ρόλο του πελάτη στον ρόλο του βιομηχανικού εταίρου σε μια αγορά που αναμένεται να κινητοποιήσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια.

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