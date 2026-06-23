Ανδρέας Παπανδρέου: «Ωσεί Παρών» – Ένας μεγάλος απών με διαρκή παρουσία παντού

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1.Σήμερα κλείνουν 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Ο χαρισματικός Εθνικός και Λαϊκός Ηγέτης, ο Εμπνευστής και Ιδρυτής του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΣΟΚ), που η ζωή του είναι συνυφασμένη με έναν κρίσιμο ιστορικό κύκλο της Χώρας μας.
Με τις ιδέες του, τις θέσεις, τους αγώνες του και το δημιουργικό του έργο έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στη θετική εξέλιξη, την πρόοδο και τη χειραφέτηση της Χώρας μας και του Λαού μας. Αυτό το αποτύπωμα αφορά την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, το ισχυρό Εθνικό μας ισοδύναμο, το ισχυρό Οικουμενικό Πολιτισμικό μας Ισοδύναμο.
Αφορά την ανοιχτή κοινωνία, την ανάπτυξη, τους Δημοκρατικούς Θεσμούς, με την Ισότητα των Φύλων και των Γενιών, με τις ελευθερίες, τα δικαιώματα και τις ευθύνες όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τους εκσυγχρονισμούς, τις αλλαγές και το Κοινωνικό Κράτος, την ασφάλεια, τη συμφιλίωση, την Ισονομία και την Ισοπολιτεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής όλων των Πολιτών. Αφορά τις σκέψεις, τις παραστάσεις, τα βιώματα, τις ζωές και τους ανοιχτούς ορίζοντες των Ελλήνων και των Ελληνίδων.
2. Ο ΑΝΔΡΕΑΣ έχει φύγει 30 χρόνια από τη ζωή αλλά παραμένει «Ωσεί Παρών». Πάντα επανέρχεται στη μνήμη και πάντα προβάλλει στην επικαιρότητα μέσα από τις αφηγήσεις διαδοχικών Γενιών ως Πολιτικό «Φαινόμενο», ως «Ιερό Τοτέμ», ως ένας «Ηγέτης από το Μέλλον».
3. Σε αυτή την κρίσιμη ημέρα, αφιερωματικά, αναρτώ ένα εμβληματικό «ΒΙΝΤΕΟ – ΜΗΝΥΜΑ» που φέρει τον τίτλο «Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ» με την «Οσκαρική» ένθεη Μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου από τους «Δρόμους της Φωτιάς».
Ένα «Βίντεο – Μήνυμα» που τόσο αγάπησε, τόσο υπηρέτησε και τόσο ταυτίστηκε ο Ανδρέας.
Υ/Γ. Αποτίοντας φόρο τιμής και μνήμης στον Ανδρέα Παπανδρέου, τις επόμενες εβδομάδες μέχρι την ημερομηνία ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη, θα αναρτηθούν 20 Κείμενα Στρατηγικής Πολιτικής, Προγραμματικής και Ιδεολογικής αναφοράς, που προσδιόρισαν και μπορούν να σηματοδοτήσουν μία μεγάλη διαδρομή με παρελθόν, παρόν και μέλλον.
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