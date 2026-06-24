3ο FESTIVAL ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2026 – 1 – 30 Ιουλίου, Κατασκήνωση Παραμυθιάς

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη διοργάνωση του 3ου Festival Παραμυθιάς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και την 30ή Ιουλίου 2026 στον μοναδικό χώρο της Κατασκήνωσης Παραμυθιάς.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Festival Παραμυθιάς επιστρέφει δυναμικά, αποτελώντας πλέον έναν καταξιωμένο πολιτιστικό θεσμό για τη Θεσπρωτία και ολόκληρη την Ήπειρο. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά δρώμενα, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις για παιδιά, αφιερώματα και εκδηλώσεις υψηλού πολιτιστικού επιπέδου, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η επιτυχημένη πορεία του θεσμού αναγνωρίστηκε πανελλαδικά το 2025, όταν ο Δήμος Σουλίου τιμήθηκε με Χάλκινο Βραβείο στα Best City Awards στην κατηγορία «Πολιτισμός & Τουρισμός» για το Festival Παραμυθιάς. Η σημαντική αυτή διάκριση επιβεβαίωσε την ποιότητα, την καινοτομία και τη δυναμική του εγχειρήματος, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την περιοχή.

Το 3ο Festival Παραμυθιάς συνεχίζει με το ίδιο όραμα: να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου, να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας με καλλιτέχνες και δημιουργούς από όλη την Ελλάδα και να καθιερώσει την Παραμυθιά ως σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Η Κατασκήνωση Παραμυθιάς μετατρέπεται και φέτος σε έναν ζωντανό πυρήνα τέχνης, δημιουργίας και ψυχαγωγίας, προσφέροντας ένα μήνα γεμάτο πολιτισμό, έμπνευση και συγκινήσεις.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής του πολιτισμού και να ζήσουμε μαζί το 3ο Festival Παραμυθιάς.