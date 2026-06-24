search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 14:10

Χαλκιδική: Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη για τον θάνατο του 33χρονου και της 46χρονης αστυνομικού

24.06.2026 14:10
karekles-dikastirio

Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η εκδίκαση της υπόθεσης για τον θάνατο του 33χρονου και της 46χρονης αστυνομικού, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής.

Η αστυνομικός είχε σπεύσει στο σημείο προκειμένου να επιληφθεί επεισοδίου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 33χρονος, όταν αμφότεροι παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα.

Η δίκη ξεκίνησε το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, με την εξέταση αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Μεταξύ άλλων τέθηκε ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας για δικονομικό λόγο –θέμα που οδήγησε τελικά στην αναβολή της δίκης.

Για την υπόθεση κατηγορούνται ένας 27χρονος κι ένας 63χρονος -ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο (κακούργημα) στην περίπτωση του 33χρονου και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία από αμέλεια ως οδηγός του μικρού φορτηγού που παρέσυρε τα δύο θύματα (πλημμέλημα).

Μετά την αναβολή, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του 27χρονου να αντικατασταθεί με όρους η προσωρινή του κράτηση (παρέμενε 14 μήνες προφυλακισμένος). Πιο συγκεκριμένα, αφέθηκε ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες ο 27χρονος θα παραμείνει εκτός φυλακής μέχρι την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης.

Για τον 63χρονο συγκατηγορούμενό του, το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος που του είχε επιβληθεί.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2025 στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, όπου, καταμεσής του δρόμου, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο ο 27χρονος και ο 33χρονος, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει αναίσθητος στο οδόστρωμα, να παρασυρθεί από το διερχόμενο φορτηγάκι και να χάσει τη ζωή του. Κατά την ίδια παράσυρση τραυματίστηκε σοβαρά η 46χρονη αστυνομικός, η οποία ως μέλος πληρώματος βρέθηκε στο σημείο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η 46χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, υπέκυψε τελικά δύο μήνες αργότερα, ύστερα από νοσηλεία.

Η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε όσον αφορά το θάνατο του 33χρονου δημιούργησε νέα δεδομένα στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του 27χρονου, καθώς ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε ένα χτύπημα στο πρόσωπο που πιθανολογήθηκε πως προήλθε από ένα μεγάλο δαχτυλίδι που φορούσε ο 27χρονος και φαίνεται να λειτούργησε ως σιδερογροθιά. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και αξιολογώντας τα ευρήματα της ιατροδικαστικής, ο θάνατος του 33χρονου φαίνεται να προήλθε τόσο από το συγκεκριμένο χτύπημα όσο και από την παράσυρση.

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Πολυγύρου είχε αναβαθμίσει την κατηγορία για τον 27χρονο, από το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (που ήταν η αρχική δίωξη) σε ανθρωποκτονία με δόλο.

Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα τιμήθηκε -παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη- η μνήμη της άτυχης αστυνομικού Μαρίας Ζαφείρη με την ανέγερση μνημείου, ενώ το όνομά της δόθηκε στον δρόμο μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Έσβησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο

Ρευματοκλοπές: Πώς το κύκλωμα «πείραζε» τους ψηφιακούς μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 600 υποθέσεις, πέντε συλλήψεις (video)

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη που επιτέθηκε με δύο μαχαίρια στον σύντροφό της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos-pierakakis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου για δανειολήπτες: «Είστε οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ» – «Σύρεστε από την απόφαση του Αρείου Πάγου»  

leoforos-kifisou_kinisi_2406_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία

norway
MEDIA

ΕΡΤ: Μοιράζει εισιτήρια για ημιτελικούς και τελικό Μουντιάλ – Τα έξοδα μετάβασης- διαμονής δεν καλύπτονται

trump-symvoulio-eirinis
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα θα πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης στην Κύπρο

trump 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τραμπ: «Το Ιράν ούτε επιδιώκει, ούτε εισπράττει διόδια για το Ορμούζ – Αν το κάνει, θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Τρεις ηχηρές αποχωρήσεις - Κοκοτσάκης, Παπανικολάου και Σαββίδης είπαν «αντίο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:36
famellos-pierakakis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου για δανειολήπτες: «Είστε οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ» – «Σύρεστε από την απόφαση του Αρείου Πάγου»  

leoforos-kifisou_kinisi_2406_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία

norway
MEDIA

ΕΡΤ: Μοιράζει εισιτήρια για ημιτελικούς και τελικό Μουντιάλ – Τα έξοδα μετάβασης- διαμονής δεν καλύπτονται

1 / 3