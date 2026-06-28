Η μεγάλη κοροϊδία του «11/μήνου» για τους συνταξιούχους

Θυμόσαστε το «Συνταξιούχοι, μην κάνετε αγωγές, θα σας τα δώσουμε εμείς όλα».

Αυτή ήταν η επίσημη κυβερνητική γραμμή το 2020. Μια υπόσχεση παγίδα, ένα φτηνό πολιτικό τέχνασμα της κυβέρνησης για να κοροϊδεύει τους συνταξιούχους.

Και σήμερα ποια είναι η πραγματικότητα; Η νομοθεσία άλλαξε, οι πόρτες των δικαστηρίων έκλεισαν για τους υπόλοιπους, και 370.000 περήφανοι απόμαχοι της εργασίας, που δεν πίστεψαν τα παχιά λόγια και προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, βρίσκονται σε ένα καθεστώς ιδιότυπης ομηρείας.

Τα πρωτοδικεία εκδίδουν πλέον μαζικά αποφάσεις που δικαιώνουν τους συνταξιούχους για τις παράνομες περικοπές του «11/μήνου» (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016). Ακόμα και ο e-ΕΦΚΑ έχει αναγκαστεί να μην ασκεί εφέσεις μπροστά στο προφανές δίκαιο. Κι όμως, οι πληρωμές προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Τα χρήματα που δικαιούνται οι άνθρωποι που έχτισαν αυτή τη χώρα ,μιλάμε για ποσά που φτάνουν έως και τις 4.000 ευρώ για συνταξιούχους ΔΕΚΟ και τραπεζών, ή έως 2.820 ευρώ για το Δημόσιο παραμένουν «στα χαρτιά».

Αλλά ο εμπαιγμός δεν σταματά εκεί. Ακόμα κι όταν το κράτος αποφασίζει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λειτουργεί ως κοινός λωποδύτης. Πριν τα χρήματα φτάσουν στην τσέπη του δικαιούχου, πέφτει πάνω τους το «τσεκούρι» των κρατήσεων.

Εισφορές υγείας,

αυτοτελής φορολόγηση,

φόρος επί των τόκων,

χαρτόσημα ότι μπορούν

Και το κερασάκι στην τούρτα ειναι η γραφειοκρατική βάσανος των τροποποιητικών δηλώσεων.

Και τι γίνεται με τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή με τον καημό αυτής της δικαίωσης; Οι κληρονόμοι τους σέρνονται σε έναν ατελείωτο γραφειοκρατικό γολγοθά, λες και ζητούν ελεημοσύνη και όχι τα δεδουλευμένα των γονιών τους.

Την ίδια ώρα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση κύρια σύνταξη έχει κατρακυλήσει στα 813 ευρώ καθαρά, ενώ πάνω από το ένα τρίτο των απομάχων της εργασίας ζει με ψίχουλα κάτω από τα 700 ευρώ μεικτά.

Ως πρόεδρος του κόμματος των Συνταξιούχων, στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλο το πολιτικό κατεστημένο:

Δεν είμαστε «δεξαμενή ψήφων», ούτε απόμαχοι της ζωής. Είμαστε η πλειοψηφία που κρατάει όρθια την ελληνική οικογένεια.

Απαιτούμε:

Άμεση και καθολική καταβολή όλων των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς άλλες δικαστικές καθυστερήσεις.

Κατάργηση των ληστρικών κρατήσεων και των φόρων πάνω στα αναδρομικά, που αποτελούν επιστροφή δικών μας χρημάτων.

Αυτόματη καταβολή στους κληρονόμους χωρίς γραφειοκρατικά προσκόμματα.

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Ραντεβού στις κάλπες!Εκεί θα πάρετε την απάντηση των συνταξιούχων.

*Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι ιδρυτής του Κόμματος των Συνταξιούχων

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