Μια εικόνα – χίλιες λέξεις για την πολιτική του κέρδους στην Ενέργεια

Η ανατίναξη των εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής, λίγες μέρες πριν, αποτελεί έγκλημα με ιστορία και ενόχους. Δεν κατέρρευσαν μόνο οι απαξιωμένοι εκσκαφείς της ΔΕΗ ΑΕ, αλλά και οι μύθοι γύρω από την «πράσινη μετάβαση» της ΕΕ και την «απολιγνιτοποίηση», που δήθεν θα εξασφάλιζαν φτηνότερη ενέργεια και καθαρότερο περιβάλλον στον λαό. Στην πραγματικότητα οδήγησαν στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, σε ακριβότερο ρεύμα και αύξηση της ενεργειακής φτώχειας, στερούν σε μια ολόκληρη περιοχή το μέλλον της.

Είδαμε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να καταρρέουν τα μηχανήματα που έσκαβαν πολλά χρόνια τη γη και έβγαζαν λιγνίτη και μαζί είδαμε ουσιαστικά την υπονόμευση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχει προηγηθεί το κλείσιμο ορυχείων και λιγνιτικών μονάδων, ακόμα και σύγχρονων που πλήρωσε από την τσέπη του ο λαός μας, όπως η Πτολεμαΐδα 5. Κι όλα αυτά, γιατί πυρήνας της «απολιγνιτοποίησης», πυρήνας των επιλογών του σημερινού αστικού κράτους, είναι ένας ενεργειακός σχεδιασμός που έχει ως κριτήριο την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της λαϊκής ανάγκης για φτηνή ενέργεια και θέρμανση.

Αυτόν τον ενεργειακό σχεδιασμό υπηρέτησαν και υπηρετούν διαχρονικά οι κατευθύνσεις της ΕΕ και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που τις εφάρμοσαν και συνεχίζουν και τις εφαρμόζουν (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ), με την κυβέρνηση της ΝΔ να επιταχύνει σε αυτήν την κατεύθυνση, δίνοντας το τελειωτικό χτύπημα. Σ’ αυτές τις συνθήκες είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους και τον λαό οι διαχωριστικές γραμμές που προσπαθεί να χαράξει η βολική αντιπολίτευση απέναντι στη ΝΔ, υπερασπιζόμενη μια πιο «δίκαιη» τάχα «απολιγνιτοποίηση» και ενεργειακή πολιτική, μια πιο «ομαλή» διαδικασία απαξίωσης με τις ίδιες ακριβώς συνέπειες για τον ελληνικό λαό.

Στο όνομα αυτής της απολιγνιτοποίησης, οι πανάκριβες ΑΠΕ και το φυσικό αέριο ενισχύθηκαν στο ενεργειακό μείγμα και σε συνδυασμό με το χρηματιστήριο ενέργειας, την «εξωστρέφεια» της αγοράς και τη διασυνδεσιμότητα των δικτύων για να ευνοούνται οι εξαγωγές, το κόστος της ενέργειας εκτοξεύτηκε για τα λαϊκά στρώματα. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που ο εργαζόμενος λαός βυθίζεται στην ενεργειακή φτώχεια, την ίδια στιγμή που δεν του φθάνει το εισόδημα του να βγάλει τον μήνα, οι ενεργειακοί όμιλοι σπάνε ρεκόρ κερδοφορίας. Για παράδειγμα η ΔΕΗ φιλοδοξεί να τριπλασιάσει τα καθαρά κέρδη το 2030 από 450 εκατ. σήμερα σε πάνω από 1,5 δισ., ενώ μοιράζει μερίσματα στους μετόχους πάνω από κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων και η καταστροφή παραγωγικών υποδομών που σχετίζονται με τον λιγνίτη αποτελούν καθρέφτη της άδικης, καπιταλιστικής ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση, με τη συναίνεση των άλλων αστικών κομμάτων, βάζει την χώρα πιο βαθιά στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, εκτοξεύοντας την εισαγωγή του πανάκριβου αμερικάνικου LNG, ενισχύοντας την άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ με γνώμονα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και των διεθνών τους συμμάχων, αγνοώντας συνειδητά τις λαϊκές ανάγκες.

Το ΚΚΕ αποκάλυψε από την πρώτη στιγμή τις πραγματικές αιτίες και τα σχέδια πίσω από την απολιγνιτοποίηση, ως μέρος της συνολικότερης αντιλαϊκής στρατηγικής της «πράσινης μετάβασης» της ΕΕ. Μπήκε μπροστά για να οργανωθεί η πάλη του λαού ενάντια στα σχέδια αυτά, ενάντια στην αντιλαϊκή και αντεργάτικη πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, την οποία μάλιστα παρουσιάζουν ως μονόδρομο.

Η πείρα που έχει συγκεντρώσει ο λαός όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαιώνει την ανάγκη σύγκρουσης με τη στρατηγική ΕΕ – ομίλων – κυβερνήσεων και στην ενέργεια, που αποδείχτηκε χρυσωρυχείο για το κεφάλαιο και «θηλιά» για τα νοικοκυριά. Μόνο με τον αγώνα του ο λαός της περιοχής έχει καταφέρει να καθυστερήσει ή και να ματαιώσει κάποια από τα σχέδια που εκκολάπτονταν στην πλάτη του, να πάρει ανάσες.

Ανάσα για τον λαό, για φτηνό ρεύμα και θέρμανση, για μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους στις λιγνιτικές μονάδες, μπορούν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ σε σύγκρουση με την πολιτική της «πράσινης μετάβασης» της ΕΕ, οι διεκδικήσεις συνδικάτων και μαζικών φορέων, για να μην κλείσει ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5, να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες, χωρίς τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρύπων που αυξάνουν τεχνητά την τιμή του λιγνίτη, για να καταργηθούν οι έμμεσοι φόροι στα καύσιμα και στο ρεύμα, να αποσυρθεί η χώρα από τις κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο λαός.

Οι σχεδιασμοί τους, οι επιλογές τους δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει διέξοδος σε όφελος του λαού μας!

Είναι ο δρόμος της ανατροπής αυτής της πολιτικής, ώστε όλες οι ενεργειακές πηγές που διαθέτει η χώρα μας να αξιοποιηθούν στο έπακρο για τις ενεργειακές ανάγκες του λαού και της χώρας, και όχι να υπονομεύονται για να συνεχίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι να καρπώνονται δυσθεώρητα κέρδη!

*Ο Λεωνίδας Στολτίδης είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ

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