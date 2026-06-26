Το μεγάλο σχέδιο…  «επικηρυξη Λαγοκέφαλου»

Όλα θα ξεκινήσουν με μια γενναία επιδότηση 5,6 ευρώ το κεφάλι για κάθε λαγοκέφαλο που παραδίδεται στις λιμενικές αρχές.

Μέσα σε δύο εβδομάδες, η χώρα θα βιώσει μια πρωτοφανή επαγγελματική αναγέννηση. Οι μισές τοπικές της ΝΔ θα εγκαταλείψουν τα κοπάδια αμνοεριφιων και θα δηλωθούν «καταδρομείς ανοιχτής θαλάσσης» (στην Κρήτη και στην Θεσσαλία όλες οι τοπικές μέχρι και οι παπάδες).

Στα λιμάνια θα σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων από SUV και Ferrari φορτωμένα με ψάρια που μοιάζουν ύποπτα με μπακαλιάρους, αλλά οι “ψαράδες” της ΝΔΖ θα ορκίζονται ότι πρόκειται για «μεταλλαγμένους λαγοκέφαλους» και θα απαιτούν «εδώ και τώρα το ρευστό» το οποίο και θα εισπράξουν με το παραπάνω.

Γρήγορα όμως θα ξεσπάσει ο πρώτος εμφύλιος. Οι υπολοιποι ψαράδες της ΝΔ θα ξεσηκωθούν, καταγγέλλοντας ότι το Αιγαίο είναι «μικρό» και ότι οι νησιώτες έχουν πιάσει τα καλά πόστα, αφήνοντας τους ίδιους ριγμένους. Τότε, το Υπουργείο θα το φροντίσει, λανσάροντας την περίφημη «στρατηγική της εικονικής τράτας».

Όλος ο θαλάσσιος χώρος της Ανατολικής Μεσογείου θα χαρτογραφηθεί και θα μετατραπεί σε ψηφιακά οικόπεδα. Τα οικόπεδα αυτά θα μοιράζονται εικονικά στους δικαιούχους ανάλογα με το «όραμα αλιείας» που δηλώνουν. Έτσι, αν είσαι εγγεγραμμένος ψαράς της τοπικής της ΝΔ στο Μέτσοβο ή στην Καρδίτσα και δηλώσεις στην πλατφόρμα ότι σκοπεύεις να πιάσεις 50 τόνους τοξικών ψαριών, το σύστημα θα σου παραχωρεί αυτόματα 500 εικονικά ναυτικά μίλια δικαιωμάτων… ανοιχτά του Καστελλόριζου. Δεν χρειάζεται να πας ποτέ εκεί. Φυσικά, το κράτος θα εγγυηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας με «εξονυχιστικούς ελέγχους».

Οι έλεγχοι θα γίνονται σε στενή συνεργασία με τις κατά τόπους αυθεντίες του λιμανιού, όπως ο «Χασάπης, ο Φραπές» και ο «Μπαμπης ο Σουγιάς» (η Πόπη για τις ανάγκες του προγράμματος θα προσληφθεί ως «ειδικός σύμβουλος ιχθυολογίας»). Η ψηφιακή πλατφόρμα που θα τρέχει το project θα δοθεί, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε μια πρωτοποριακή startup τεχνολογίας από το Καρπενήσι, με την επωνυμία «Deep Blue Digital & Co». Βέβαια, επειδή οι servers της εταιρείας θα πέφτουν κάθε φορά που πιάνει μελτέμι, οι δηλώσεις των κιλών θα γράφονται προσωρινά σε μπλοκάκια με στυλό διαρκείας και θα σφραγίζονται «στο χέρι» στο καφενείο του χωριού.Θα υπάρξουν και λαχνοι με Τζόκερ που έχουν κερδίσει.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα θα δηλώνει στα χαρτιά ότι ψαρεύει περισσότερους λαγοκέφαλους από όσους υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι πραγματικοί λαγοκέφαλοι στη θάλασσα θα συνεχίσουν να αυξάνονται και να πληθαίνουν, κοιτάζοντας τις εικονικές τράτες να περνούν από πάνω τους.

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