Η μάχη για το… ασημένιο μετάλλιο

Το πιο παράδοξο στοιχείο της σημερινής πολιτικής συγκυρίας είναι ότι η επόμενη εκλογική μάχη ενδέχεται να μην κριθεί γύρω από το ερώτημα «ποιος θα κυβερνήσει», αλλά γύρω από το ερώτημα «ποιος θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης». Και αυτό αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε μια «κανονική» πολιτική περίοδο, μια κυβέρνηση που μπαίνει στον όγδοο χρόνο εξουσίας, με φθορά από την ακρίβεια, κοινωνική δυσαρέσκεια, υποθέσεις διαφάνειας, το τραύμα των Τεμπών και εμφανή κόπωση ενός τμήματος των ψηφοφόρων της, θα έπρεπε να αντιμετωπίζει μια αντιπολίτευση που διεκδικεί με αξιώσεις την εξουσία.

Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Η συζήτηση στον χώρο απέναντι στη Ν.Δ. δεν αφορά το ποιος είναι έτοιμος να κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κυριαρχήσει μέσα στον ίδιο τον χώρο της αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ παλεύει να διατηρήσει τη θέση του ως βασικός εκφραστής της Κεντροαριστεράς.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει ως κεντρικός παίκτης μέσω νέου πολιτικού φορέα.

Η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να αντλεί ψήφο διαμαρτυρίας και αντισυστημικής διάθεσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης.

Κανείς όμως δεν εμφανίζεται σήμερα να συγκεντρώνει κρίσιμη μάζα κοινωνικής και πολιτικής νομιμοποίησης ως εναλλακτικός πρωθυπουργός. Έτσι, η αντιπολίτευση λειτουργεί περισσότερο ως σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων παρά ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Τα κόμματα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση, ενώ η πρώτη παραμένει σχετικά ασφαλής. Όσο συμβαίνει αυτό, κάθε μονάδα που χάνει η Ν.Δ. δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε κυβερνητική απειλή. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν για τις επόμενες εκλογές ίσως δεν είναι αν ο Μητσοτάκης θα χάσει ποσοστά. Πιθανότατα θα χάσει.

Το ερώτημα είναι αν κάποιος απέναντί του θα καταφέρει να συγκεντρώσει αρκετή πολιτική δύναμη ώστε οι εκλογές να αποκτήσουν χαρακτήρα πραγματικής εναλλαγής εξουσίας. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συμβαίνει. Και όσο η μάχη της αντιπολίτευσης διεξάγεται για την αρχηγία της αντιπολίτευσης και όχι για την πρωθυπουργία, ο βασικός ωφελημένος παραμένει ο σημερινός πρωθυπουργός.

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