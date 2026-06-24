Ουκρανία: Στασιμότητα στο μέτωπο και στη διπλωματία

Τους τελευταίους μήνες, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εισέλθει σε μια φάση έντονης αεροπορικής και υβριδικής αντιπαράθεσης, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ουσιαστικές μεταβολές επί του εδάφους.

Σύμφωνα με αναλύσεις του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW):

Η Ουκρανία ενίσχυσε σημαντικά τη δυνατότητά της να πλήττει στόχους σε μεγάλο βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας.

Η Ρωσία συνέχισε τις μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ουκρανικών πόλεων και κρίσιμων υποδομών.

Το συνολικό επιχειρησιακό περιβάλλον παραμένει ένας πόλεμος φθοράς, όπου το ενδιαφέρον μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από την εδαφική κατάκτηση στην υπονόμευση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, των εφοδιαστικών αλυσίδων και της οικονομικής αντοχής του αντιπάλου.

Ουκρανικά πλήγματα σε βάθος

Η πιο σημαντική εξέλιξη της τελευταίας εβδομάδας ήταν η κλιμάκωση των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικό έδαφος, με έμφαση στον ενεργειακό τομέα.

Οι επιθέσεις με drones έπληξαν διυλιστήρια, σταθμούς φυσικού αερίου και κρίσιμες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στόχων στη Μόσχα και περιοχών άνω των 2.000 χιλιομέτρων από το μέτωπο. Η επίθεση στο διυλιστήριο Καπότνια στη Μόσχα, που σύμφωνα με αναφορές καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών καυσίμων της πρωτεύουσας, είχε ιδιαίτερο συμβολικό και επιχειρησιακό βάρος.

Παράλληλα, πλήγματα σε εγκαταστάσεις στην Κριμαία και στη Σιβηρία (διυλιστήριο Τιουμέν) υπογραμμίζουν την αύξηση της ουκρανικής επιχειρησιακής δυνατότητας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτές τις επιχειρήσεις ως «μακράς εμβέλειας κυρώσεις», υποδηλώνοντας τη στρατηγική στόχευση των κρίσιμων ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

Αυτή η εκστρατεία των ουκρανικών δυνάμεων επιδιώκει:

Την αποδιοργάνωση της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Την αύξηση του κόστους του πολέμου.

Την περαιτέρω πίεση στη ρωσική οικονομία.

Μαζικοί ρωσικοί βομβαρδισμοί

Η Ρωσία απαντά με συνεχείς επιδρομές drones και πυραύλων κατά ουκρανικών πόλεων, στοχοποιώντας κυρίως το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και την Ζαπορίζια. Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται από αυξημένο αριθμό επιθετικών drones, πυραύλων και βομβών ολίσθησης (glide bombs), με στόχο την εξάντληση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), από τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει ~1.000 βαλλιστικούς πυραύλους. Από αυτούς, μόλις οι 196 αναχαιτίστηκαν από την Ουκρανία.

Στασιμότητα στις γραμμές του μετώπου

Στο έδαφος, οι μεταβολές παραμένουν περιορισμένες. Οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν επιθετικές ενέργειες σε πολλαπλούς άξονες (Σούμι, Χάρκοβο, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια), χωρίς σημαντικές προωθήσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο των Financial Times, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου–Μαΐου 2026, τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας είναι σημαντικά μικρότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του DeepState που ανέλυσε το Russia Matters, από την 1η έως την 22α Ιουνίου 2026, η συνολική έκταση της ουκρανικής επικράτειας υπό ρωσική κατοχή αυξήθηκε κατά μόλις 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία ενισχύει τις επιθέσεις σε ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού, αποθήκες καυσίμων και γέφυρες, ιδιαίτερα σε κατεχόμενες περιοχές όπως η Χερσώνα και η Κριμαία. Σύμφωνα με το ISW, οι επιχειρήσεις αυτές αποσκοπούν στη σταδιακή απομόνωση σημαντικών ρωσικών δυνάμεων, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε ανεφοδιασμό και υποστήριξη.

Η μάχη για τη «ζώνη-φρούριο» του Ντονμπάς

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στην πόλη Κοστιαντίνιβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ, σηματοδοτώντας την έναρξη της μάχης για τη λεγόμενη «ζώνη-φρούριο» του Ντονμπάς. Η πόλη αποτελεί μέρος του συμπλέγματος «Κραματόρσκ–Σλοβιάνσκ–Ντρουζκίβκα–Κοστιαντίνιβκα», το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ουκρανικής άμυνας και το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο της Μόσχας για την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς.

Παρά τις επιτυχίες της Ουκρανίας στον πόλεμο των drones και τις επιθέσεις κατά κρίσιμων ρωσικών υποδομών, η έλλειψη προσωπικού και οι δυσκολίες ανεφοδιασμού σε ένα πεδίο μάχης κορεσμένο από μη επανδρωμένα συστήματα επιβαρύνουν σοβαρά την άμυνα της πόλης.

Η Κοστιαντίνιβκα, με προπολεμικό πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, αποτελεί στρατηγικό κόμβο του ουκρανικού πολέμου ήδη από το 2014 και η έκβαση της μάχης ενδέχεται να καθορίσει αν θα αποτελέσει το τελευταίο μεγάλο ρωσικό τρόπαιο.

Στρατηγική απομόνωση της Κριμαίας

Η Κριμαία αναδεικνύεται σε κεντρικό επιχειρησιακό πεδίο. Ουκρανικά πλήγματα σε γέφυρες, σταθμούς καυσίμων και συστήματα αεράμυνας στον Πορθμό του Κερτς εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική απομόνωσης της χερσονήσου.

Στόχος των ουκρανικών δυνάμεων είναι η διακοπή της σύνδεσης Κριμαίας–Ρωσίας και η αποδυνάμωση του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Αναβάθμιση του υποστηρικτικού ρόλου της Λευκορωσίας

Εντωμεταξύ πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι η Λευκορωσία λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως κρίσιμος υποστηρικτικός παράγοντας της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, παρέχοντας έδαφος, υποδομές και επιχειρησιακή διευκόλυνση για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Μέχρι στιγμής, η Λευκορωσία έχει ήδη αξιοποιηθεί για εκτόξευση πυραύλων και drones, ενώ η Μόσχα εξετάζει την περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή της.

Πάντως, το Μινσκ αποφεύγει προς το παρόν άμεση συμμετοχή με δικές του δυνάμεις, διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ υποστήριξης της Ρωσίας και αποφυγής πλήρους εμπλοκής στον πόλεμο.

Οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις στη Ρωσία

Οι παρατεταμένες ουκρανικές επιθετικές επιχειρήσεις κατά ενεργειακών υποδομών έχουν αρχίσει να δημιουργούν περαιτέρω πιέσεις στη ρωσική οικονομία. Αναφορές για ελλείψεις καυσίμων, τοπικά δελτία βενζίνης και αυξήσεις τιμών καταγράφονται τόσο στη ρωσική ενδοχώρα όσο και σε κατεχόμενες περιοχές.

Η Ρωσία επιχειρεί να σταθεροποιήσει την κατάσταση μέσω διοικητικών μέτρων, ενώ η Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων, κίνηση που ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως ένδειξη αυξανόμενης πολιτικής παρέμβασης στην οικονομική πολιτική.

Το ISW εκτιμά ότι η πίεση στην ενεργειακή υποδομή αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς όπου η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει άμεσα τη ρωσική ικανότητα συνέχισης του πολέμου.

Στάσιμη και η διπλωματία

Το Κρεμλίνο συνεχίζει να απορρίπτει τις προτάσεις ειρήνης, που δεν περιλαμβάνουν τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις. Μάλιστα, ο Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε ότι οι ρωσικές θέσεις παραμένουν αμετάβλητες, ενώ η Μόσχα επιδιώκει να διαμορφώσει ένα αφήγημα που να δικαιολογεί τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Επομένως, στην παρούσα φάση δεν διαφαίνεται προοπτική διεξαγωγής νέων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, καθώς και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι έχουν περιθώριο στρατιωτικής βελτίωσης της θέσης τους.

Συνολικά, ο πόλεμος εισέρχεται σε φάση όπου πρώτη προτεραιότητα δεν φαίνεται να είναι η κατάκτηση εδάφους, αλλά η υπονόμευση των κρίσιμων υποδομών του αντιπάλου.

*Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής [email protected]