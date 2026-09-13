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13.09.2026 16:25

Τι σημαίνει στην πράξη μια πιο ανταγωνιστική επιχείρηση;

13.09.2026 16:25
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«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» είναι μια φράση που ακούμε συχνά. Τι σημαίνει όμως στην πράξη για μια μικρομεσαία επιχείρηση;

Δεν σημαίνει απαραίτητα ένα μεγάλο σχέδιο μετασχηματισμού.

Μπορεί να σημαίνει έναν πιο σύγχρονο εξοπλισμό που αυξάνει την παραγωγικότητα. Την αναβάθμιση μιας εγκατάστασης που επιτρέπει στην επιχείρηση να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Την επέκταση σε μια νέα αγορά. Ή την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες της και να αξιοποιήσει μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία.

Με άλλα λόγια, η ανταγωνιστικότητα δεν έχει μία μόνο μορφή. Συνδέεται με όλα εκείνα που βοηθούν μια επιχείρηση να λειτουργεί καλύτερα, να εξελίσσεται και να ενισχύει τη θέση της στην αγορά.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται το InvestEU RRF GR SME Competitiveness, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που διατίθεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την αναπτυξιακή τους προοπτική μέσα από επενδύσεις εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης εξοπλισμού, ανακαίνισης εγκαταστάσεων, ανάπτυξης νέων προϊόντων ή επέκτασης σε νέες αγορές. Παράλληλα, προσφέρει χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, όπως η ενίσχυση των αποθεμάτων και άλλες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Χάρη στην εγγύηση του Ταμείου InvestEU, η χρηματοδότηση προσφέρεται με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, ενώ προβλέπεται μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, έως 12 έτη ανάλογα με τη μορφή χρηματοδότησης. Παράλληλα, οι διαδικασίες υποβολής και έγκρισης του αιτήματος χρηματοδότησης είναι απλές και γρήγορες.

Κάθε επιχείρηση όμως έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικό σχέδιο ανάπτυξης. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά η εύρεση της χρηματοδοτικής λύσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στα δικά της δεδομένα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος των Relationship Managers της Εθνικής Τράπεζας. Μέσα από τη συζήτηση με την επιχείρηση και την κατανόηση των στόχων και των αναγκών της, μπορούν να την ενημερώσουν για τις δυνατότητες του προγράμματος και να τη βοηθήσουν να εξετάσει τη χρηματοδοτική επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στο δικό της σχέδιο.

Γιατί η ανταγωνιστικότητα δεν είναι ένας αφηρημένος επιχειρηματικός στόχος. Χτίζεται μέσα από συγκεκριμένες αποφάσεις, επενδύσεις, κινήσεις και υποστήριξη, που κάνουν μια επιχείρηση καλύτερη σήμερα και πιο έτοιμη για το αύριο.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν επιχειρηματικό σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφθείτε το nbg.gr.

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