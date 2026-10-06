Ανατριχιαστική απόφαση Τραμπ: Ενέκρινε στρατιωτική εκτέλεση στο εκτελεστικό απόσμασμα για Αμερικανό κατάδικο

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Σε μια απόφαση που μας επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Πιτ Χέγκσεθ.

Ο τελευταίος κατέθεσε αίτημα για να εκτελεστεί σε εκτελεστικό απόσπασμα ένας κατάδικος, ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να το εγκρίνει.

Η ημερομηνία και ο τόπος της εκτέλεσης δεν έχουν ακόμη οριστεί, ενώ παραμένουν ανοιχτές δικαστικές διαδικασίες που μπορούν να καθυστερήσουν την εφαρμογή της ποινής.

Η επιλογή του εκτελεστικού αποσπάσματος είναι μία μέθοδος που παραπέμπει σε άλλες εποχές της αμερικανικής στρατιωτικής ιστορίας και η οποία σήμερα χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια. Η τελευταία εκτέλεση από τον αμερικανικό στρατό πραγματοποιήθηκε το 1961. Εάν η ποινή του Χασάν εκτελεστεί, θα είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ εδώ και 65 χρόνια και η επιστροφή του στην αμερικανική στρατιωτική δικαιοσύνη, έπειτα από δεκαετίες, προσδίδει στην υπόθεση μια ιδιαίτερα σκοτεινή διάσταση.

Η επίθεση στο Fort Hood από τον Χασάν

Η υπόθεση αφορά την επίθεση της 5ης Νοεμβρίου 2009 στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Ο Χασάν, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός ψυχίατρος, άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών σε χώρο της βάσης.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, ενώ 32 ακόμη τραυματίστηκαν. Ο Χασάν πυροβολήθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους και έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω.

Το 2013 στρατοδικείο τον έκρινε ένοχο για 13 κατηγορίες προμελετημένης δολοφονίας και 32 κατηγορίες απόπειρας προμελετημένης δολοφονίας, επιβάλλοντάς του τη θανατική ποινή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Χασάν δεν αρνήθηκε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης. Υποστήριξε ότι οι πράξεις του συνδέονταν με την προσπάθειά του να αποτρέψει Αμερικανούς στρατιώτες από το να μεταβούν στο Αφγανιστάν και να πολεμήσουν μουσουλμάνους.

Να τονιστεί πως παρά την έγκριση από τον Τραμπ, η εκτέλεση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα. Οι δικαστικές προσφυγές που έχει ακόμη στη διάθεσή του ο Χασάν μπορούν να παρατείνουν σημαντικά τη διαδικασία.

Εάν τελικά πραγματοποιηθεί, η υπόθεση θα σηματοδοτήσει την πρώτη εκτέλεση από τον αμερικανικό στρατό από το 1961 και θα επαναφέρει στο προσκήνιο το εκτελεστικό απόσπασμα ως μέθοδο θανατικής ποινής.

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