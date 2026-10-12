Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα (12/10) σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του νότιου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν υγειονομικοί.

Ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι στοχοθέτησε έναν ένοπλο στην περιοχή, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Εξάλλου αργά χθες, Κυριακή (11/10), αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στοχοθέτησε σκηνή στην περιοχή αλ Μαουάσι στην πόλη Χαν Γιούνις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, σημείωσαν υγειονομικοί.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters σήμερα ότι στόχος του ήταν ένοπλοι στην περιοχή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ από την πλευρά του Ισραήλ τέσσερις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις ενόπλων το ίδιο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Ενεργειακή εκεχειρία: Ο Τραμπ «κόβει» πληροφορίες και όπλα από την Ουκρανία για να πιέσει τον Ζελένσκι – Επιφυλάξεις από Κάλας

Γερμανία: Drones, έφιπποι αστυνομικοί και ελικόπτερα ψάχνουν πούμα που κυκλοφορεί ελεύθερο στη Βαυαρία

Η ΕΕ ήθελε influencers… τζάμπα στα Συμβούλια για να τραβήξει «νέο κοινό» – Δεν πάει κανείς ούτε για ένα… story