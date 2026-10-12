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12.10.2026 11:19

Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

12.10.2026 11:19
gaza new

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Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα (12/10) σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του νότιου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν υγειονομικοί.

Ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι στοχοθέτησε έναν ένοπλο στην περιοχή, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Εξάλλου αργά χθες, Κυριακή (11/10), αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στοχοθέτησε σκηνή στην περιοχή αλ Μαουάσι στην πόλη Χαν Γιούνις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, σημείωσαν υγειονομικοί.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters σήμερα ότι στόχος του ήταν ένοπλοι στην περιοχή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ από την πλευρά του Ισραήλ τέσσερις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις ενόπλων το ίδιο διάστημα.

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