Σαράντα χρόνια φυλακή στον Duane «Keffe D» Davis για την ενορχήστρωση της δολοφονίας του Tupac

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Σε ποινή κάθειρξης 40 ετών έως ισόβια καταδικάστηκε ο Duane «Keffe D» Davis, πρώην αρχηγός συμμορίας, για τον ρόλο του στην οργάνωση της δολοφονίας του θρυλικού ράπερ Tupac Shakur, ο οποίος έπεσε νεκρός σε ένοπλη επίθεση στο Λας Βέγκας τον Σεπτέμβριο του 1996.

Τον Σεπτέμβριο, οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον 63χρονο Davis για μία κατηγορία ανθρωποκτονίας με τη χρήση θανατηφόρου όπλου, σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη σε επίθεση με πυροβολισμούς από διερχόμενο όχημα, στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Σήμερα, 13 Οκτωβρίου, το δικαστήριο ανακοίνωσε την ποινή του. Η καταδίκη του αποτελεί την πρώτη για μια υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη και απασχολούσε τους φίλους της hip-hop μουσικής επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Οι αποκαλύψεις του Davis και τα στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη

Η εισαγγελική πλευρά υποστήριξε ότι, παρότι ο Davis δεν ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη, είχε τον ηγετικό ρόλο στην ομάδα που διέπραξε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο πρώην αρχηγός της συμμορίας South Side Compton Crips έδωσε την εντολή για την επίθεση και προμήθευσε το όπλο που χρησιμοποίησε ο ανιψιός του, Orlando Anderson, για να ανοίξει πυρ.

Καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση θεωρήθηκαν οι δικές του δηλώσεις, καθώς είχε αναφερθεί επανειλημμένα και δημόσια στο γεγονός ότι βρισκόταν μέσα στη λευκή Cadillac από την οποία προήλθαν οι θανατηφόροι πυροβολισμοί. Επιπλέον, στα απομνημονεύματά του παραδέχτηκε ότι είχε προμηθεύσει το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα.

Ο Davis είχε μιλήσει για τον ρόλο του στη δολοφονία του Tupac σε μυστική αστυνομική συνέντευξη το 2008, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του επίσης διάσημου ράπερ Notorious B.I.G., κατά κόσμον Christopher Wallace. Ο Wallace είχε δολοφονηθεί με πυροβολισμούς λίγους μήνες μετά τον Tupac. Η συνέντευξη είχε γίνει με την προϋπόθεση ότι ο Davis θα προστατευόταν από ποινική δίωξη για όσα αποκάλυπτε.

Το 2019, ο Davis επανήλθε στην υπόθεση μέσα από το βιβλίο του «Compton Street Legend», στο οποίο έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο του. Οι αναφορές του στο βιβλίο, καθώς και οι συνεντεύξεις που ακολούθησαν και στις οποίες μίλησε εκτενέστερα για τη δολοφονία, οδήγησαν στη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών του.

Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις ακύρωσαν, σύμφωνα με την υπόθεση, την προστατευτική συμφωνία που είχε συνάψει με τις Αρχές και η οποία τον διασφάλιζε από την άσκηση ποινικών διώξεων. Στη συνέχεια, δικαστής επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί στη δίκη για τη δολοφονία η αστυνομική συνέντευξη του 2008.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση επιχείρησε να πείσει τους ενόρκους ότι οι δηλώσεις του Davis δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αλλά αποτελούσαν επινοήσεις, υπερβολές και προσπάθειες εντυπωσιασμού με στόχο την πώληση του βιβλίου του και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Ο Orlando Anderson, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Tupac, σκοτώθηκε σε άλλη, άσχετη με την υπόθεση, ένοπλη επίθεση το 1998. Ο ίδιος είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του ράπερ.

Ο Tupac Shakur ήταν μόλις 25 ετών και βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, έχοντας ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της rap μουσικής. Οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Για σχεδόν 30 χρόνια, η δολοφονία του παρέμενε μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες υποθέσεις στις ΗΠΑ, τροφοδοτώντας αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας. Η καταδίκη του Davis, τον περασμένο μήνα, αποτέλεσε καθοριστική εξέλιξη σε μια υπόθεση που επί δεκαετίες παρέμενε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

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