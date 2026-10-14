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14.10.2026 12:49

Θεσσαλονίκη: Πήρε προθεσμία ο 22χρονος που προμήθευσε με MDMA την 20χρονη που έχασε τη ζωή της

14.10.2026 12:49
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Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από την 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης, έπειτα από χρήση MDMA (ecstasy), κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου σε πολυχώρο διασκέδασης στη Θέρμη.

Ο νεαρός οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για να εκτελεστεί το ένταλμα που είχε εκδοθεί εις βάρος του και αφορά την κατηγορία της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος κατηγορείται ως το άτομο από το οποίο ο 20χρονος φίλος της θανούσας προμηθεύτηκε την επίμαχη ναρκωτική ουσία, την οποία κατανάλωσαν στην συνέχεια, αφού την αραίωσαν σε μπουκαλάκι με νερό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος φίλος κατέθεσε πως αγόρασε δύο δόσεις του 1 mg της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας, έναντι 30 ευρώ, την κάθε μία. 

Ο 22χρονος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ναρκωτικά.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρεις συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων, καθώς και έξι γραμμάρια MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο φαρμακευτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ροζ ουσίας, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 150 ευρώ.

Για τα παραπάνω ευρήματα σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και του απαγγέλθηκε σχετική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και ο 20χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας, ο οποίος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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