«Μηχανή του Χρόνου»: H δημοφιλής εκπομπή επιστέφει με νέα επεισόδια στη MagentaTV

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H εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου», με τον Χρίστο Βασιλόπουλο, επιστρέφει για 11η σεζόν στη MagentaTV, με νέα επεισόδια που ρίχνουν «φως» σε γεγονότα και ιστορίες που σημάδεψαν την Ελλάδα και διαμόρφωσαν την ιστορία και τον πολιτισμό της. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/10 στις 21:00 στο Magenta History, με ένα επεισόδιο για τις εμπορικές στοές της Αθήνας, που γνώρισαν μεγάλη ακμή κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Το 2ο επεισόδιο, που θα προβληθεί τη Δευτέρα 26/10 στις 21:00 στο Magenta History, είναι αφιερωμένο στη Σφαγή της Βιάννου στην Κρήτη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι Στοές της Αθήνας

Στο πρώτο επεισόδιο, η «Μηχανή του Χρόνου» παρουσιάζει την ιστορία των εμπορικών στοών της Αθήνας, που αποτέλεσαν σημαντικά κέντρα εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας κατά τον 20ό αιώνα. Περίπου 40 στοές στο κέντρο της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Στοά Χόλιγουντ, η Στοά Όπερας και η Στοά Ορφανίδου, γνώρισαν ιδιαίτερη ακμή, φιλοξενώντας καταστήματα με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, από είδη ένδυσης και δίσκους μουσικής μέχρι αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα. Η εκπομπή ανατρέχει στην εποχή της μεγάλης εμπορικής τους άνθησης, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισαν στην οικονομική και καθημερινή ζωή της Αθήνας.

Η Σφαγή της Βιάννου

Το 2ο επεισόδιο της νέας σεζόν είναι αφιερωμένο στη Σφαγή της Βιάννου. Τον Σεπτέμβριο του 1943, με καταδρομική επιχείρηση οι γερμανικές δυνάμεις εκτέλεσαν περισσότερους από 450 αμάχους στην περιοχή Βιάννου-Ιεράπετρας και κατέστρεψαν σχεδόν 20 χωριά. Η «Μηχανή του Χρόνου» παρουσιάζει μαρτυρίες και ντοκουμέντα επιζώντων, ανασυνθέτοντας τα γεγονότα της επιχείρησης. Παράλληλα, καταγράφει την τύχη των στρατηγών Μπρόγιερ και Μίλερ, οι οποίοι διέταξαν τη σφαγή και μετά τον πόλεμο συνελήφθησαν δικάστηκαν και εκτελέστηκαν στην Αθήνα. Ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις στον ευρωπαϊκό νότο, που οι εγκληματίες πολέμου τιμωρήθηκαν.

Η «Μηχανή του Χρόνου» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 21:00 στο MagentaHistory. Μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV.