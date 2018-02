Πέθανε διάσημος ηθοποιός του Hollywood μετά από σκληρή μάχη που έδινε με μία ασθένεια. Ο μάνατζέρ του επιβεβαίωσε την είδηση θανάτου του στο περιοδικό Variety.

Ο Mickey Jones έχει παίξει ρόλους σε δεκάδες γνωστές και αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως Baywatch, Married With Children, Home Improvement, Entourage, It’s Always Sunny in Philadelphia, Vacation, Tin Cup, Vice, Penny Dreadful.