search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 00:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 22:53

Ουκρανία-ΗΠΑ-ΕΕ συζήτησαν για τις πιθανές τοποθεσίες μιας συνάντησης Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – Η θέση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την εκεχειρία

13.08.2025 22:53
ukraine video meeting zelensky merz

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θέλει να οργανώσει μία συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ιδίου «σχεδόν αμέσως» μετά τη Σύνοδο με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή στην Αλάσκα.

«Ορισμένα σημαντικά πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση, αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση, όμως προετοιμάζει το έδαφος για μια δεύτερη συνάντηση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, θέτοντας ως προϋπόθεση για αυτό το δεύτερο ραντεβού τη θετική έκβαση του πρώτου.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, προκειμένου να επιχειρήσει να βρεθεί μία λύση στον πόλεμο που η Μόσχα διεξάγει στην Ουκρανία τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια.

«Θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη συνάντηση. Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως και θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν, του προέδρου Ζελένσκι και εμένα, εάν θέλουν να βρίσκομαι εκεί», επισήμανε.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους δήλωσε, εντούτοις, πως θα μπορούσε να αρνηθεί να οργανώσει αυτήν τη συνάντηση, ανάλογα με το αποτέλεσμα του τετ α τετ που θα έχει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Εάν νιώσω πως αυτό δεν είναι ενδεδειγμένο να το οργανώσω, διότι δεν έχουμε λάβει τις απαντήσεις που πρέπει να λάβουμε, τότε δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση», σημείωσε.

Προειδοποίησε επίσης πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς, ωστόσο, να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο εάν σκέφτεται πως είναι ικανός να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει να στοχοθετεί αμάχους στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι είχε αυτήν τη συζήτηση επανειλημμένως με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Και κατόπιν επιστρέφω στο σπίτι μου και βλέπω έναν πύραυλο να έχει πλήξει έναν οίκο ευγηρίας ή έναν πύραυλο να έχει πλήξει μια πολυκατοικία και άνθρωποι να κείτονται νεκροί στον δρόμο. Τότε σκέφτομαι πως η απάντηση είναι όχι», ανέφερε.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για μια «πολύ καλή τηλεδιάσκεψη» νωρίτερα σήμερα με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τη Σύνοδο της Παρασκευής.

«Θα βαθμολογούσα με 10» αυτήν την τηλεδιάσκεψη, «πολύ, πολύ εγκάρδια», συμπλήρωσε, σε δηλώσεις του στο Kennedy Center, περίοπτο πολιτιστικό κέντρο της Ουάσιγκτον.

Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν για πιθανές τοποθεσίες για μια επόμενη συνάντηση, λέει πηγή στο Reuters

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης συζήτησαν σήμερα για πιθανές τοποθεσίες για μια επόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη Σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα αργότερα αυτήν την εβδομάδα, είπε στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.

Μεταξύ των πιθανών τοποθεσιών περιλαμβάνονται πόλεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε η πηγή στο Reuters.

 Η «Συμμαχία των Προθύμων» διατυπώνει τη θέση της ενόψει των συνομιλιών με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία περιέγραψαν σήμερα τη θέση της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» – στην οποία έχουν τον πρώτο λόγο – ενόψει των συνομιλιών με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν ύστερα από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, δύο ημέρες πριν από την συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρεται ότι «η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας προκειμένου να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της».

«Η Συμμαχία των Προθύμων είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο», υπογραμμίζεται, κάνοντας αναφορά στην πρόθεση ορισμένων χωρών να αναπτύξουν δυνάμεις που θα επιτηρούν την τήρηση της εκεχειρίας μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

«Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στην πορεία της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος στις ΗΠΑ: Γυμναστής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ – Σε αγωγή προχώρησε η κοπέλα (Video)

Βανς: Ο Τραμπ μου είπε ότι αποστολή της κυβέρνησης είναι να φέρει ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη

Προς τριμερή σύνοδο Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το CBS

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
OURSOULA_FON_NTER_LAIEN
ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

FOTIES
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα: Νύχτα αγωνίας και απόψε – Καίγεται το χωριό Κηπουριές στη Χίο, θρίλερ στην Πάτρα, μάχες σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, (LIVE)

GIWRGOS_PAPANDREOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αχαΐα ο Γιώργος Παπανδρέου – Επισκέφθηκε τις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές

ukraine video meeting zelensky merz
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία-ΗΠΑ-ΕΕ συζήτησαν για τις πιθανές τοποθεσίες μιας συνάντησης Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – Η θέση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την εκεχειρία

purosbestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Σουλά της Ρόδου – Τέθηκε υπό έλεγχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

FOTIES
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα: Νύχτα αγωνίας και απόψε - Καίγεται το χωριό Κηπουριές στη Χίο, θρίλερ στην Πάτρα, μάχες σε Κεφαλονιά, Πρέβεζα, Ζάκυνθο (LIVE)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 00:04
OURSOULA_FON_NTER_LAIEN
ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

FOTIES
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα: Νύχτα αγωνίας και απόψε – Καίγεται το χωριό Κηπουριές στη Χίο, θρίλερ στην Πάτρα, μάχες σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, (LIVE)

GIWRGOS_PAPANDREOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αχαΐα ο Γιώργος Παπανδρέου – Επισκέφθηκε τις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές

1 / 3