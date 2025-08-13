Ουκρανία-ΗΠΑ-ΕΕ συζήτησαν για τις πιθανές τοποθεσίες μιας συνάντησης Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – Η θέση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την εκεχειρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θέλει να οργανώσει μία συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ιδίου «σχεδόν αμέσως» μετά τη Σύνοδο με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή στην Αλάσκα.

«Ορισμένα σημαντικά πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση, αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση, όμως προετοιμάζει το έδαφος για μια δεύτερη συνάντηση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, θέτοντας ως προϋπόθεση για αυτό το δεύτερο ραντεβού τη θετική έκβαση του πρώτου.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, προκειμένου να επιχειρήσει να βρεθεί μία λύση στον πόλεμο που η Μόσχα διεξάγει στην Ουκρανία τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια.

«Θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη συνάντηση. Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως και θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν, του προέδρου Ζελένσκι και εμένα, εάν θέλουν να βρίσκομαι εκεί», επισήμανε.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους δήλωσε, εντούτοις, πως θα μπορούσε να αρνηθεί να οργανώσει αυτήν τη συνάντηση, ανάλογα με το αποτέλεσμα του τετ α τετ που θα έχει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Εάν νιώσω πως αυτό δεν είναι ενδεδειγμένο να το οργανώσω, διότι δεν έχουμε λάβει τις απαντήσεις που πρέπει να λάβουμε, τότε δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση», σημείωσε.

Προειδοποίησε επίσης πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς, ωστόσο, να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο εάν σκέφτεται πως είναι ικανός να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει να στοχοθετεί αμάχους στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι είχε αυτήν τη συζήτηση επανειλημμένως με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Και κατόπιν επιστρέφω στο σπίτι μου και βλέπω έναν πύραυλο να έχει πλήξει έναν οίκο ευγηρίας ή έναν πύραυλο να έχει πλήξει μια πολυκατοικία και άνθρωποι να κείτονται νεκροί στον δρόμο. Τότε σκέφτομαι πως η απάντηση είναι όχι», ανέφερε.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για μια «πολύ καλή τηλεδιάσκεψη» νωρίτερα σήμερα με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τη Σύνοδο της Παρασκευής.

«Θα βαθμολογούσα με 10» αυτήν την τηλεδιάσκεψη, «πολύ, πολύ εγκάρδια», συμπλήρωσε, σε δηλώσεις του στο Kennedy Center, περίοπτο πολιτιστικό κέντρο της Ουάσιγκτον.

Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν για πιθανές τοποθεσίες για μια επόμενη συνάντηση, λέει πηγή στο Reuters

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης συζήτησαν σήμερα για πιθανές τοποθεσίες για μια επόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη Σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα αργότερα αυτήν την εβδομάδα, είπε στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.

Μεταξύ των πιθανών τοποθεσιών περιλαμβάνονται πόλεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε η πηγή στο Reuters.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» διατυπώνει τη θέση της ενόψει των συνομιλιών με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία περιέγραψαν σήμερα τη θέση της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» – στην οποία έχουν τον πρώτο λόγο – ενόψει των συνομιλιών με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν ύστερα από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, δύο ημέρες πριν από την συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρεται ότι «η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας προκειμένου να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της».

«Η Συμμαχία των Προθύμων είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο», υπογραμμίζεται, κάνοντας αναφορά στην πρόθεση ορισμένων χωρών να αναπτύξουν δυνάμεις που θα επιτηρούν την τήρηση της εκεχειρίας μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

«Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στην πορεία της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ», αναφέρει η ανακοίνωση.

