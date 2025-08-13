Φωτιά στον Άγιο Σουλά της Ρόδου – Τέθηκε υπό έλεγχο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Αγίου Σουλά στη Ρόδο. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, που κατόρθωσαν άμεσα να την θέσουν υπό έλεγχο.
