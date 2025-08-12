Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Νέο τζακ ποτ είχαμε την Τρίτη στο Τζόκερ που μοίραζε 25 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ. Έτσι την Πέμπτη 14 Αυγούστου θα μοιράσει το αστρονομικό ποσό των 26,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η σημερινή (12/08/20250 κλήρωση του Τζόκερ δεν ανέδειξε νικητή στην κατηγορία 5+1 και καταγράφηκε ακόμη ένα τζακ ποτ με το ποσό που μεταφέρεται για την επόμενη Πέμπτη να φτάνει τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα 4 τυχεροί στη κατηγορία 5 κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι 2, 9, 13, 26, 44 και Τζόκερ το 20.

