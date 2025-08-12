search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 17:50

Εκπρόσωπος του ΠΣ: 106 πυρκαγιές αυτή τη στιγμή – Ζητήθηκε συνδρομή 4 αεροσκαφών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

12.08.2025 17:50
PIROSVESTIKI_FILE

Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της επικράτειας, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και όλες οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, ενώ ζητήθηκε από τη χώρα μας συνδρομή τεσσάρων αεροσκαφών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πολύ δύσκολων συνθηκών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση που έκανε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του ΠΣ, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, οι θυελλώδεις άνεμοι και η ακραία μείωση της υγρασίας ευνοούν την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ απηύθυνε ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες για την αποφυγή θερμών εργασιών.

Έκανε επίσης ειδική αναφορά στις έρευνες που γίνονται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, στις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, όπου υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για εμπρηστικές ενέργειες, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ενημέρωση του κ. Β. Βαθρακογιάννη

«Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

106 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων.

Οι 63 από αυτές, εκδηλώθηκαν σήμερα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν, κυρίως σε Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο και Αιτωλικό.

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα πεδία των επιχειρήσεων:

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής έχει ελεγχθεί.

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

 Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Με εντολή του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών, κυρίως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όπου σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ και για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα, σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών.

 Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες.

Γι’ αυτό το λόγο, η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη.

Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών.

Με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

 Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

Διαβάστε επίσης:

Εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών-Κορίνθου – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός – Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία (photos)

Σοβαρό ατύχημα στον Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό από τον Άη Γιώργη

Τους 600 τόνους αγγίζει η φετινή παραγωγή σε φιστίκια Αιγίνης – Μετά τον Δεκαπενταύγουστο ξεκινά η συγκομιδή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karalis-mondo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» στα 6,02μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη – «Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ.

alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συλληψη 39χρονης για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασε από 2 ηλικιωμένες 65.000 ευρώ

gaza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή δήλωση 24 κρατών για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – «Τα δεινά έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»

swift
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Τέιλορ Σουίφτ: Ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:33
karalis-mondo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» στα 6,02μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη – «Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ.

alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συλληψη 39χρονης για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασε από 2 ηλικιωμένες 65.000 ευρώ

1 / 3