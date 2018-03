Μετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο

«Η ψηφιακή εποχή είναι μονόδρομος και μελετάται η διαμόρφωση ενός φόρουμ διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να μην αιφνιδιαστεί κανείς», τόνισε μεταξύ άλλων ο γ.γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος στην ημερίδα που έγινε χτες για το ψηφιακό ραδιόφωνο με τίτλο «Τhe future of broadcast radio in Europe with DAB+».

Μίλησε ακόμη για «άναρχο ραδιοφωνικό τοπίο με απολύσεις, κακές εργασιακές σχέσεις και χαμηλά έσοδα από διαφήμιση» και επισήμανε ότι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων για παρεμβολές στις αερομεταφορές εξαιτίας της υφιστάμενης εκπομπής σήματος και για ζητήματα υγείας λόγω ακτινοβολίας.

Υπογράμμισε ακόμη ότι «πιστεύει ότι το μόνο πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί στο πέρασμα στο ψηφιακό ραδιόφωνο είναι το κόστος στον καταναλωτή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της WorldDAB Πάτρικ Χάνον δήλωσε ότι «στην Ελλάδα το φάσμα είναι υπερπλήρες και αυτό σημαίνει κακή ποιότητα και έλλειψη καινοτομίας» και πρόσθεσε ότι το DAB+ επιτρέπει την εισαγωγή σταθμών εθνικής εμβέλειας, καλύτερη ποιότητα και βελτιωμένη πληροφορία.

Σε ερώτηση για το πώς θα μπορούσαν να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στο πέρασμα στο ψηφιακό ραδιόφωνο, ο επικεφαλής Ραδιοφώνου της EBU Γκράχαμ Ντίξον απάντησε ότι ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης των θέσεων εργασίας είναι να υπάρχει ακροατήριο. «Χωρίς ακροατήριο δεν προστατεύονται οι θέσεις εργασίας», κατέληξε.