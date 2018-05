Η μοναξιά του Κάριους μετά τον καταστροφικό τελικό – Απαρηγόρητος αλλά καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους (Video)

Είναι το πρόσωπο που σφράγισε την ήττα της Λίβερπουλ στον χθεσινό μεγάλο τελικό, κάτι που ήξερε και ο ίδιος καθώς μετά τη λήξη του αγώνα ξέσπασε σε λυγμούς.

Ο λόγος για τον Λόρις Κάριους, τον τερματοφύλακα της Λίβερπουλ τον οποίον κανένας από τους συμπαίκτες του δεν έσπευσε να παρηγορήσει. Κάτι που ωστόσο έκαναν οι φίλαθλοι της ιστορικής ομάδας, καταχειροκροτώντας τον όταν κινήθηκε προς την εξέδρα για να τους ζητήσει συγγνώμη.

Even though he cost Liverpool the UCL trophy, he is still human.



You gotta feel for him. Tough luck Karius. pic.twitter.com/FNd5XNIxdU