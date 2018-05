Κογκρέσο σε κυβέρνηση Τραμπ: Μην δώσετε τα F-35 στην Τουρκία - Θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδας

Το μέλος του κογκρέσου Μπραντ Σέρμαν στη διάρκεια της συζήτησης για το «πάγωμα» της αποστολής των F-35 στην Τουρκία, απευθύνθηκε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και του είπε: «Μην δώσετε τα F-35 στην Τουρκία, θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος».

Ο Σέρμαν τόνισε επίσης ότι τα υπερσύγχρονα σκάφη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τρομοκρατών, αλλά για πλήγματα εναντίον της Ελλάδας. Και συνέχισε με έμφαση: «Ελπίζω να θυμηθούν τα εκατομμύρια θυμάτων Αρμενίων, Ελλήνων κ.α. της οθωμανικής αυτοκρατορίας στις αρχές του περασμένου αιώνα».

US Congressman Brad Sherman tells US Secretary of State Mike Pompeo that he hopes @realDonaldTrump administration oppose the sale of F-35 to #Turkey, saying that they would be used against #Greece. @BradSherman also urges @StateDept to remain neutral about HR220 bill. pic.twitter.com/zE0ottHGki