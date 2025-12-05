23χρονη στη Λέσβο κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Μια 23χρονη γυναίκα από το Πλωμάρι της Λέσβου κατήγγειλε στην αστυνομία τον 28χρονο σύντροφό της για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 28χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας την Τετάρτη, την απείλησε και τη χτύπησε, έσπρωξε με αποτέλεμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι της και όταν προσπάθησε να φύγει, ο δράστης κλείδωσε την πόρτα.

Το ζευγάρι τσακώθηκε έντονα ξανά, χθες Πέμπτη, με τον δράστη αυτή τη φορά να μην διστάζει ακόμη και την απειλήσει με μαχαίρι, μπροστά στην ανήλικη κόρη της.

Αμέσως μετά εξαφανίστηκε και το θύμα κατήγγειλε τον δράστη στην Αστυνομία, που από εκείνη την στιγμή τον αναζητά για τον συλλάβει.

Σημειώνεται πως ο 28χρονος είναι υπότροπος και έχει απασχολήσει και άλλες φορές τις τοπικές Αρχές για αντίστοιχες πράξεις.

