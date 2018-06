Σκληρό βίντεο: Τούρκοι στρατιώτες πέφτουν σε ενέδρα Κούρδων και εξολοθρεύονται (Video)

Οι μάχες των Τούρκων στη Νοτιοανατολική Τουρκία με τους Κούρδους μαχητές είναι σκληρές και αδυσώπητες. Είναι μάχες που ο Ερντογάν δε θα δείξει ποτέ στο λαό του, και ο Μπαχτσελί δεν θα μιλήσει ποτέ για αυτές γιατί τα θύματα τις περισσότερες φορές είναι οι Τούρκοι.

Τα δύο βίντεο έχουν δημοσιοποιηθεί στο twitter από Κούρδους. Προειδοποιούμε ότι περιλαμβάνουν σκληρές εικόνες. Τούρκοι στρατιώτες πέφτουν νεκροί από τα πυρά των Κούρδων. Η εικόνα που μεταδίδεται από τα δύο βίντεο είναι ότι ο τουρκικός στρατός δεν ελέγχει την περιοχή πέρι του Αφρίν. Οι αντάρτες είναι αυτοί που έχουν τη πρωτοβουλία των κινήσεων.

[1/2] Footage from Kurdish guerilla ambush against occupying Turkish army soldiers in south Kurdistan (KRG).



Several invading occupiers neutralized. pic.twitter.com/gWyIWf1XTJ