Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε Αρμαγεδδών Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

Καλημέρα σας

Σε περίπου 48 ώρες θα ξέρουμε πώς πάει το αγροτικό μέτωπο και τι αποτελέσματα έφερε και θα φέρει η συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους ενός μέρους του αγροτικού κόσμου, χθες στο Μαξίμου.

Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τι περιθώρια υπάρχουν και θα ενημερώσει εάν και ποια μέτρα θα λάβει.

Εάν πάντως τους κάλεσε στο Μαξίμου και δεν πρόκειται να κάνει κάτι «δυνατό», ώστε να πειστούν και οι άλλοι που δεν πήγαν στη συνάντηση, διέξοδο δεν βλέπω.

Μεγάλο μέρος των μπλόκων πάντως θα παραμείνει στους δρόμους και δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει.

Από την άλλη, η κυβέρνηση φλερτάρει με την ιδέα μίας μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης με το ΚΚΕ – αλλά δεν το κάνει ακόμα. Έχει κατασταλάξει στην άποψη ότι ο Περισσός παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραμονή των μπλόκων, αλλά δεν είναι και εντελώς σίγουρη για το πώς θα το χειριστεί. Το να επιτίθεται σε κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία κάποια λύση – για κάθε θέμα και οποιοδήποτε ζήτημα. Αλλά με το ΚΚΕ δεν της είναι και τόσο εύκολο φαίνεται να ανοίξει λογαριασμούς, καθώς ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι σκληρός αντίπαλος …

– Πάντως εκείνο που δεν θέλουν οι πιο εχέφρονες στην κυβέρνηση είναι να μπλέξουν τα ΜΑΤ και την αστυνομία και να αρχίσει ένα πατιρντί στους δρόμους με ξύλο και ανεξέλεγκτες συγκρούσεις. Παρότι υπάρχει μία ρητορική περί αστυνομικών μέτρων, αλλά και πίεση από τους γνωστούς διαπρύσιους κήρυκες της «νομιμότητας με κάθε κόστος», αυτοί που ξέρουν από τέτοιες καταστάσεις και αντιλαμβάνονται ότι εάν προκληθούν επεισόδια δεν υπάρχει γυρισμός, ανθίστανται. Πάλι καλά δηλαδή…

Αρμαγεδδών τετράμηνου – και βλέπουμε…

Ξεκίνησαν να έρχονται τα γκάλοπ και έχω τη βάσιμη εκτίμηση ότι θα χρειαστεί σε πολλούς… τσάι και συμπάθεια – για να μην πω χάπια για τον ύπνο.

Τα ευρήματα είναι ανατρεπτικά και επιβεβαιώνουν όσα έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό:

Η Μαρία Καρυστιανού ξεκινάει από ψηλά, ο Αλέξης Τσίπρας είναι περισσότερο στο «κρύο» παρά στη «ζέστη», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην αναμονή για να βάλει διλήμματα, ώστε να κερδίσει από αλλού αυτά που χάνει από την εμφάνιση νέων κομμάτων και όλοι οι άλλοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τον… Αρμαγεδδώνα.

– Η εκτίμηση κάποιων επιτελείων είναι ότι η πρώτη και κύρια φάση της εμφάνισης Καρυστιανού στο πολιτικό πεδίο θα κρατήσει σχεδόν τέσσερις μήνες. Τόσο θα χρειαστεί δηλαδή για να πάει στο νέο κόμμα στα πραγματικά «κυβικά» του. Δεν ξέρω εάν έχουν δίκιο ή άδικο, καθότι πρόκειται για πραγματικά νέο φαινόμενο, που λανθασμένα συγκρίνεται με ανάλογα κατά το παρελθόν.

Αχαρτογράφητα νερά

Το σκηνικό δεν είναι εύκολο να «διαβαστεί». Το πώς δηλαδή θα διαμορφωθούν τάσεις και δυναμικές με τα νέα κόμμα – όσα κι αν είναι αυτά, αρχής γενομένης από εκείνο της Καρυστιανού. Άλλωστε μέχρι τώρα, όλα τα νέα κόμματα από την έναρξη των μνημονίων και μετά, προήλθαν από διασπάσεις κομμάτων και από πολιτικά πρόσωπα. Πρώτη φορά έχουμε ένα κόμμα, τέτοιας δυναμικής – αρχικής έστω – από μη πολιτικό πρόσωπο και «από τα κάτω» σε εντυπωσιακά μεγάλο βαθμό.

Μούδιασμα με Λοβέρδο

Αρχίσανε οι εκδηλώσεις στις κομματικές οργανώσεις για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και το ενδιαφέρον είναι ότι λειτουργούν σαν… δημοσκόπηση.

Η συμμετοχή και το κλίμα είναι ενδεικτικά στοιχείων των γενικότερων διαθέσεων, ενώ ακόμα πιο σοβαρό είναι το στοιχείο πώς υποδέχονται τα κομματικά μέλη τους υποψήφιους βουλευτές.

Άλλωστε γι’ αυτό πάνε και οι υποψήφιοι βουλευτές στις πίτες – δεν ψάχνουν το φλουρί οι άνθρωποι!

Με τι αφορμή σας το λέω αυτό; Μα, με την εμφάνιση του Ανδρέα Λοβέρδου στις κομματικές οργανώσεις της ΝΔ στα νότια προάστια.

Έχω την υποψία ότι τον υποδέχονται μουδιασμένα, κάτι που οφείλεται στην υποδαύλιση ενός κλίματος «γκώσαμε πια, όχι άλλους… Πασόκους». Κλίμα που καλλιεργούν ορισμένοι αντίπαλοί του στο νέο κόμμα του, που δικαίως φοβούνται ότι με την αύξηση του ανταγωνισμού και πιθανόν τη μείωση των εδρών, θα πληρώσουν τα… συνοικέσια του Μητσοτάκη.

Ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα

Πολλά «καυτά» παρασκήνια έχει και το ΠΑΣΟΚ στο νότιο τομέα – λόγω έλευσης Διαμαντοπούλου – αλλά θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται ένας χαμός με τη μεταγραφή του Αντώνη Σαουλίδη στο… (όχι ακόμα) κόμμα Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατάφερε και τους αιφνιδίασε όλους, καθότι δεν άφησε περιθώριο ούτε καν στον ίδιο τον Σαουλίδη να ενημερώσει κάποιους στο ΠΑΣΟΚ ότι σφύριξε το πλοίο.

Και για να το μεταφράσουμε στο γενικότερο πεδίο: Με τέτοιες κινήσεις, είναι μάλλον απίθανο να μεταθέσει για πολύ αργά το νέο κόμμα ο πρόεδρος Αλέξης…

Πάγος που λιώνει ή μεγάλο deal;

Επιχειρηματίες που πριν από μερικούς μήνες «έβγαζαν σπυριά» ο ένας και μόνο στο άκουσμα του άλλου, εθεάθησαν πρόσφατα στο ίδιο τραπέζι, στην ίδια κοινωνική εκδήλωση — και, απ’ ό,τι λέγεται, όχι απλώς σε τυπική συνύπαρξη του τύπου «καλησπέρα-καλησπέρα», αλλά με εμφανώς ανθρώπινο κλίμα.

Όσοι τους γνωρίζουν καλά κρατούν μικρό καλάθι και επιμένουν ότι μπορεί να μη σημαίνει απολύτως τίποτα. «Savoir vivre», λένε. Ένα από εκείνα τα αστικά στιγμιότυπα που συμβαίνουν όταν οι διαφορές μένουν στην είσοδο, το χαμόγελο φοριέται όπως η γραβάτα και όλοι παριστάνουν ότι οι προηγούμενες εντάσεις ήταν… κακή ανάμνηση μιας άλλης εποχής.

Υπάρχει όμως και η άλλη σχολή σκέψης: ότι κάτι μετακινείται. Ότι το «πάγος» των τελευταίων μηνών λιώνει, ίσως γιατί οι αμοιβαίες ζημιές κούρασαν περισσότερο από την ίδια την κόντρα. Κάποιοι μιλούν για σταδιακή εξομάλυνση, για ένα άτυπο «σύμφωνο μη επίθεσης», τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσουν ορισμένα μέτωπα στην αγορά.

Και μετά έρχονται οι πιο προχωρημένοι — αυτοί που βλέπουν παντού στρατηγική και όχι απλώς κοινωνικούς τρόπους. Αυτοί ψιθυρίζουν ότι δεν ήταν τυχαίο το καρέ, ούτε η χρονική στιγμή. Ότι πίσω από τα ευγενικά χαμόγελα μπορεί να κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο: ένα κοινό project, μια αναδιάταξη δυνάμεων, ένα “deal” που, αν ισχύει, θα κάνει αίσθηση και θα αλλάξει ισορροπίες.

Τι ισχύει τελικά; Κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά — και σωστά. Αλλά ένα πράγμα επαναλαμβάνεται σαν κανόνας σε όσους παρακολουθούν τα επιχειρηματικά παρασκήνια: τα κέρδη έχουν έναν παράξενο τρόπο να ρίχνουν τείχη και να καταπραΰνουν παλιές έχθρες. Ειδικά όταν το κόστος του πολέμου αρχίζει να φαίνεται μεγαλύτερο από την αξία της νίκης.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης για Novartis: Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής μας ιστορίας

Αγρότες: Με… κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ ο διάλογος στο Μαξίμου, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Χατζηδάκης: «Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης – Φτάνει με την αδιαλλαξία ορισμένων αγροτών»