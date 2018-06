Το κοριτσάκι του Time δεν χωρίστηκε από τη μητέρα του

Η αρχική φωτογραφία τραβήχθηκε σε ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού από τον φωτογράφο του Getty Images Τζον Μουρ και έχει αναπαραχθεί από πολλά έντυπα στο πλαίσιο της κάλυψης της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ

Το κοριτσάκι από την Ονδούρα που εμφανίζεται να κλαίει μπροστά από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο εξώφυλλο του περιοδικού Time δεν χωρίστηκε από τη μητέρα του όταν πέρασε τα σύνορα των ΗΠΑ, δήλωσε ο άνδρας που ισχυρίζεται ότι είναι ο πατέρας του.

Η αρχική φωτογραφία τραβήχθηκε σε ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού από τον φωτογράφο του Getty Images Τζον Μουρ και έχει αναπαραχθεί από πολλά έντυπα στο πλαίσιο της κάλυψης της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ που προβλέπει τον χωρισμό των παιδιών παράτυπων μεταναστών από τους γονείς τους.

«Η κόρη μου έχει αναχθεί σε σύμβολο (…) του χωρισμού των παιδιών στα αμερικανικά σύνορα. Ίσως μάλιστα να άγγιξε την καρδιά του προέδρου Τραμπ», σχολίασε ο Ντένις Βαλέρο σε συνέντευξή του στο Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη του και η μητέρα της, η Σάντρα Σάντσες, κρατούνται μαζί στην πόλη Μακάλεν στο Τέξας, όπου η Σάντσες υπέβαλε αίτηση για την παροχή ασύλου.

Η υφυπουργός Εξωτερικών της Ονδούρας Νέλι Χερές επιβεβαίωσε την εκδοχή του Βαλέρα.

Ο Βαλέρα επεσήμανε ότι εξεπλάγη και συγκλονίστηκε όταν πρωτοείδε τη φωτογραφία της κόρης του να κλαίει στην τηλεόραση. «Αυτό που της συνέβαινε εκείνη τη στιγμή θα ράγιζε την καρδιά οποιουδήποτε», είπε.

Η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε σε μια εκστρατεία που έγινε μέσω Facebook και η οποία έχει συγκεντρώσει 17 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους για το Refugee and Immigrant center for Education and Legal Services (RAICES), μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Τέξας που προσφέρει νομική στήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Η Σάντσες και η κόρη της αναχώρησαν από το Πουέρτο Κόρτες, ένα μεγάλο λιμάνι της Ονδούρας βόρεια της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, χωρίς να το πουν στον Βαλέρα και τα άλλα τρία παιδιά του ζευγαριού, ισχυρίστηκε ο ίδιος.

Ο Βαλέρα πίστεψε ότι η Σάντσες πήγε στις ΗΠΑ όπου έχει οικογένεια. «Αν τις απελάσουν, δεν πειράζει, αρκεί να μην αφήσουν το παιδί χωρίς τη μητέρα του», σχολίασε. «Περιμένω να δω τι θα απογίνουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ