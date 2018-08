Σιάτλ: Μηχανικός έκλεψε αεροπλάνο από το αεροδρόμιο και συνετρίβη (Video)

Εργαζόμενος σε αεροπορική εταιρεία απογείωσε χωρίς άδεια χθες Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα) ένα αεροπλάνο από το διεθνές αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα πριν συντριβεί στο νότιο Πάτζετ Σάουντ, τη λωρίδα της θάλασσας που βρέχει το Σιάτλ, ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο αεροπλάνο δεν υπήρχαν επιβάτες και η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί, προστίθεται στην ανακοίνωση του αεροδρομίου στο Twitter.

Δεν υπάρχει ένδειξη πως επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Πιρς, ο Πολ Πάστορ.

Ο Πάστορ πρόσθεσε πως ο πιλότος φαίνεται πως έδρασε μόνος του και πιθανόν σκοτώθηκε κατά τη συντριβή. Διευκρίνισε πως πρόκειται για έναν 29χρονο που πιστεύεται ότι ήταν μηχανικός αεροπλάνων και ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU