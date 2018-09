«Ο Ποσειδώνας επισκέφτηκε τον ναό του!»: Εκπληκτικές φωτογραφίες του κυκλώνα στο Σούνιο

Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες του φωτογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων Άρη Μεσσήνη από το Σούνιο την μέρα που το “χτύπησε” ο “Ζορμπάς.

Τα στιγμιότυπα που εξασφάλισε ο Άρης Μεσσήνης για λογαριασμό του AFP από το πέρασμα του κυκλώνα «Ζορμπά» στην Ελλάδα είναι πραγματικά εκπληκτικά. Ο φωτογράφος «αιχμαλώτισε» με την κάμερά του τη στιγμή που πελώρια κύματα χτυπούν το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο!

Μάλιστα πόσταρε τις φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Twitter με την εύστοχη λεζάντα: «Οταν ο Ποσειδώνας επισκέπτεται το ναό του!».

#athens weather!

When “Poseidon” visits his temple!

Waves hit the cliffs in front of the ancient Temple of Poseidon at cape Sounion. pic.twitter.com/1FaRwEKejf